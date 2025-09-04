Batman Arkham Shadow devrait avoir droit à une suite, selon l’un des acteurs du jeu

Le Commissaire Gordon lâche l’information trop rapidement

L’acteur Mark Rolston a eu la langue un peu trop pendue lors de la Fan Expo Chicago 2025, en révélant qu’il allait faire partie du casting d’un nouveau Batman Arkham Shadow. Lorsque le magazine Culture Combine (relayé par UploadVR) lui a demandé les différences entre son rôle dans le jeu Blade Runner de 1997 et celui dans Marvel’s Spider-Man 2 (où il joue Norma Osborn), l’acteur a laissé échapper qu’il sera au casting de sa suite du jeu de Camouflaj, en tant que Commissaire Gordon :

« Dans le jeu Blade Runner, j’étais doubleur, mais pour Spider-Man, je m’occupe de la capture de mouvement complète, des voix et de tout […] Même chose pour le jeu Batman Arkham Shadow VR. On va bientôt se lancer dans un autre. J’y incarne le commissaire Gordon. »

Une petite boulette dans la mesure où Meta n’a pas encore annoncé de suite à Batman Arkham Shadow. On sait maintenant que cela devrait être le cas, de quoi remplir un peu plus la bibliothèque des casques Meta Quest, qui font de la résistance dans un paysage VR de moins en moins riche du côté des nouvelles productions vidéoludiques.

Et pour celles et ceux qui attendent un jeu Batman, mais sans VR, on rappellera que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sortira l’année prochaine, et si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, notre interview avec Jonathan Smith, directeur de l’équipe en charge du projet, est toujours disponible.