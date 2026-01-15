Camouflaj, le studio derrière Batman Arkham Shadow, est touché par des licenciements et voit ses projets être annulés

Le jeu Batman ne devrait pas avoir droit à une suite

Si la fermeture de Camouflaj ne semble pas être prévue pour le moment, c’est tout comme et ce n’est sans doute qu’une question de temps. Le site Aftermath a pu s’entretenir avec des personnes qui travaillaient au sein du studio pour confirmer que des licenciements étaient actuellement en cours, ce qui a été confirmé par Meta via Kotaku et via divers témoignages sur LinkedIn, et qu’il ne resterait aujourd’hui plus qu’une poignée d’employés. Les projets qui étaient en développement chez Camouflaj seraient stoppés, et les personnes qui restent dans le navire ne travaillent que sur une « nouvelle expérience utilisateur pour un hardware à venir ».

Camouflaj a récemment fait l’actualité suite à la sortie de Batman Arkham Shadow, un ambitieux jeu en réalité virtuelle qui a su convaincre les critiques et le public. Auparavant, il avait travaillé sur un autre jeu de super-héros avec Marvel’s Iron Man. Une suite du jeu Batman était apparemment en préparation, mais le projet aurait surtout été confié à Sanzaru Games. Autant dire que le projet semble définitivement enterré.