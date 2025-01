Les 8 meilleurs jeux VR qu’il fallait faire en 2024

Bien entendu, il faut rappeler qu’il s’agit là d’une liste non exhaustive, mais aussi d’une sélection de titres qui ont été grandement appréciés par la presse ou les joueurs. Vous verrez par ailleurs qu’il y a autant de grosses productions que d’autres un peu plus indépendantes valant néanmoins le coup d’œil.

Thrasher

Date de sortie : 25/07/2024

25/07/2024 Développeur/Editeur : Puddle LLC/Creature

Puddle LLC/Creature Supports : Meta Quest 2, 3, Pro/PCVR

Par le producteur de l’excellent jeu rythmique Thumper, et développé par le studio Puddle LLC, Trasher s’oriente vers de l’action arcade atypique. Dans cette odyssée spatiale fantastique, vous prenez le contrôle d’une anguille de l’espace, dans un univers challengeant où vous devrez venir à bout d’obstacles pour progresser.

Le jeu mêle ainsi de l’action avec une touche d’arcade. Vous devrez parcourir les niveaux à l’ambiance sonore spatiale prenante et détruire divers barrages pour effectuer un beau scoring à base de combos. Attendez-vous à vadrouiller dans ce background particulier durant une poignée d’heures, le tout avec une expérience sonore sublimée par les musiques du compositeur Brian Gibson.

Batman : Arkham Shadow

Date de sortie : 22/10/2024

22/10/2024 Développeur/Editeur : Camouflaj/Oculus Studios

Camouflaj/Oculus Studios Supports : Meta Quest 3/3S

Parmi les plus grosses productions VR de 2024, Batman: Arkham Shadow a fait fort en cette fin d’année. Développé par Camouflaj qui s’était déjà essayé au sympathique Iron Man VR, le soft nous met dans la peau du chevalier noir dans un préquel se déroulant avant les événements de Batman: Arkham Origins. Notre héros va devoir se frotter au roi des rats, et surtout découvrir son identité avant qu’il puisse mettre en action un sinistre plan se nommant « le jour de rage ».

Le titre nous offre un gameplay parfaitement retranscrit en VR avec des combats très physiques, généreux et haletants, des phases d’enquête grisantes, au même titre que les diverses séquences dans la peau d’un Bruce Wayne se faisant passer pour un faux prisonnier à Blackgate, à la recherche de la véritable identité du roi des rats. Cette aventure, bien que peuplée de petits défauts, est littéralement palpitante, pas avare en rebondissements, et nous montre aussi la genèse intéressante de quelques super-vilains. Avec pas moins de 7 heures de durée de vie, voire plus si affinité, il y a de quoi faire sur ce prétendant au meilleur jeu VR pour nos AG Awards.

Metro Awakening

Date de sortie : 07/11/2024

07/11/2024 Développeur/Editeur : Vertigo Games/Deep Silver

Vertigo Games/Deep Silver Supports : PSVR2/Meta Quest/PCVR

Dans la même catégorie de jeux AAA en VR, Metro Awakening frappait fort. Développé par Vertigo Games qui nous a émerveillé avec Arizona Sunshine Remake (nous y reviendrons plus tard), le soft nous emmène lui aussi dans un préquel, dans la peau de Serdar. Notre héros, à travers le métro moscovite, part à la recherche de sa femme, Yana, qui a mystérieusement disparu. Ce qui est d’autant plus inquiétant que ces souterrains abritent diverses faction peu recommandables, mais aussi des monstres et des événements surnaturels particuliers.

En plus d’un récit touchant et amenant toute la genèse du personnage de Khan des autres jeux Metro, ou des romans du reste, Metro Awakening parvient lui aussi à transformer l’essai en VR avec une jouabilité au poil. Avec quelques passages marquants et un gameplay qui marche du tonnerre dans les gunfights comme dans le feeling au global, le soft est prenant de la première à la dernière minute. Même s’il y a quelques limitations dans le gameplay et quelques séquences un peu barbantes, il faut dire que Metro Awakening reste un bonheur à jouer, d’autant qu’il offre une durée de vie honnête, soit pas moins de sept heures. D’ailleurs, le titre est lui aussi dans les prétendants au meilleur jeu VR dans nos AG Awards.

Metal Hellsinger VR

Date de sortie : 26/09/2024

26/09/2024 Développeur/Editeur : Lab42, The Outsiders/Funcom

Lab42, The Outsiders/Funcom Supports : Meta Quest/PCVR/PSVR2

Au rayon des jeux rythmiques avec un air de DOOM, Metal Hellsinger VR est bel et bien présent et fait le boulot. A l’origine sorti dans une version classique, sans VR, la production de Lab42 et The Outsiders est arrivée en réalité virtuelle, et offre une transition franchement chouette. Avec une campagne à l’identique du jeu de base, avec notre héros ayant pour but de retrouver sa voix en combattant le seigneur des enfers, le soft arrive à proposer quelque chose de drastiquement différent de la version originale.

Avec un gameplay adapté à la VR, demandant de dégommer les nombreux ennemis en ayant le bon tempo rythmique jusqu’à pouvoir entendre la chanson entièrement si le combo actuel est suffisant, le titre reste hyper fun à jouer. Quelques écueils viennent certes se glisser avec notamment son changement d’armes voire sa durée de vie restant tout aussi famélique mais qu’importe, Metal Hellsinger VR va vous faire taper du pied dans le bon rythme en VR. Et puis qu’on soit clair, ce n’est pas tous les jours que nous avons un titre aussi qualitatif qu’un DOOM avec une connotation jeu de rythme, a fortiori en réalité virtuelle. Du coup, vous vous devez de saisir cette chance et vous laisser tenter par cette mouture VR bien calibrée et diablement immersive.

Skydance’s Behemoth

Date de sortie : 05/12/2024

05/12/2024 Développeur/Editeur : Skydance Games

Skydance Games Supports : Meta Quest 2, 3, pro/PSVR2/PCVR

Parmi d’autres productions plus ou moins modestes (on peut considérer le soft à mi-chemin entre un AA ou AAA en VR), Skydance’s Behemoth a conquis certains joueurs, même s’il a divisé. Le jeu offre une trame narrative intéressante, avec un protagoniste du nom de Wren devant purger une malédiction le touchant lui et son village, dans un royaume perdu et hanté par une tragédie.

De plus, la production de Skydance Games nous offre des combats contre des colosses géants qui, s’il ne sont pas super nombreux, restent néanmoins grisants. Le jeu se dote également d’un système de montée en puissance en permettant d’améliorer ses armes, sa santé et son endurance, et offre des combats relativement honnêtes ainsi qu’un lore qui arrive à charmer. S’il sera certainement loin de faire l’unanimité, force est d’admettre que Skydance’s Behemoth mérite d’être dans cet article, ne serait-ce de par sa jouabilité prenante, comme son ambiance qui fait le café durant ses six petites heures de jeu.

Arizona Sunshine Remake

Date de sortie : 17/10/2024

17/10/2024 Développeur/Editeur : Vertigo Games

Vertigo Games Supports : Meta Quest 2, 3, pro/PSVR2/PCVR

Après un Arizona Sunshine 2 qui faisait largement le boulot l’année passée, Vertigo Games s’est remis au boulot en proposant un remake de son premier volet qui nous a plus que contenté. En plus de retrouver notre bon vieux personnage hilarant à la recherche du moindre signe de vie afin de s’échapper d’Arizona Sunshine peuplé de putréfiés dont il doit se débarrasser, le titre bénéficie de tous les avantages du second volet en matière de gameplay.

Effectivement, les graphismes sont issus du moteur d’Arizona Sunshine 2, et il en va de même pour le corps à corps et le démembrements, apportant encore plus de saveur sur les gunfights face aux putréfiés. Cerise sur le gâteau, si la campagne principale est toujours aussi courte, tout en restant fun et disposant de quelques séquences qui font mouche, le soft dispose aussi des DLC du jeu d’origine, histoire d’allonger la durée de vie. Enfin pour ne pas s’arrêter là, le soft offre également de la coopération à deux joueurs sur les modes campagne mais aussi horde, où vous devrez survivre aux vagues de zombies. Avec ça, Arizona Sunshine Remake est terriblement jouissif sur tous les compartiments de son gameplay, et reste un jeu de zombie en VR à faire absolument.

Action Hero

Date de sortie : 12/12/2024

12/12/2024 Développeur/Editeur : Fast Travel Games

Fast Travel Games Supports : Meta Quest 2, 3, pro

Le septième jeu de notre liste ne sera autre qu’un certain Action Hero. Dans ce shooter en VR reprenant les mécaniques de SUPERHOT VR, vous traversez cinq films sensationnels en vous mettant dans la peau d’un héros. Le temps s’accélérant en même temps que les mouvements du joueur, vous devrez vous frotter à des agents secrets ou des ninjas que vous devrez dégommer avec style, et un gameplay qui reste super bien calibré, offrant une belle variété d’armes. Si l’expérience ne dépasse hélas même pas les deux heures, force est de constater que le titre mérite d’être dans ce top rien que pour son esthétique cartoon variée et le plaisir de jeu instantané qu’il procure.

Alien: Rogue Incursion

Date de sortie : 19/12/2024

19/12/2024 Développeur/Editeur : Survios

Survios Supports : PlayStation VR2

Pour finir en beauté cet article, nous avons également un jeu à mi-chemin entre survie, action et horreur avec Alien: Rogue Incursion. Sorti le 19 décembre dernier, et en attendant sa seconde partie en cours de développement, le soft nous met dans la peau de l’ex colonial marine Hula Hendricks, parti à la recherche de son ancien frère d’arme Benjamin Carver, après que ce dernier ait déployé un message de détresse sur la planète Purdan.

Avec une histoire plus qu’intéressante et surtout un gameplay basé sur des puzzles à résoudre mais aussi sur toute la tension qu’un Xenomorphe peut faire naître, Alien: Rogue Incursion fait bonne figure. Si le jeu n’est évidemment pas parfait et qu’il y a de gros couacs sur la progression, il offre un terrain de jeu très fidèle à la licence cinématographique, et surtout un personnage que l’on n’a jamais véritablement vu, ayant uniquement fait des apparitions dans les comics. Le plaisir de dégommer des Xenomorphes à coups de fusil à impulsion fait son effet, au même titre que son ambiance, qui fait mouche à chaque instant. Il faudra un peu plus de 6 heures pour en faire le tour, voire un peu plus si, comme nous, vous accrochez à cette première adaptation de Alien en VR..

Il faut encore une fois rappeler que cette liste et non exhaustive, et que bien d’autres titres VR sont sortis cette année. Nous aurions pu penser notamment aux versions VR de Human Fall Flat, Songbird, Stranger Things VR ou encore Humanity VR ainsi que Attack on Titan VR: Unbreakable. En tout cas, même si cette année fût un peu pauvre en jeu VR, cette plateforme va revenir en force avec pas mal de titres qui arriveront en 2025. On vous prépare justement un article récapitulatif, donc restez connectés !