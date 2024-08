Le gameplay Arkham mais en VR

Exclusif au utilisateurs et utilisatrices du Meta Quest 3, Batman Arkham Shadow a enfin montré Bruce Wayne (enfin vous) en action. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les fans de la première heure de la saga Arkham reconnaîtront très rapidement les quelques codes repris ici.

Rien qu’avec les combats et la présence d’un multiplicateur, les icônes de contre ou encore l’utilisation des gadgets de Batman, on retrouve clairement la patte Arkham. Bien évidemment, le rendu est forcément moins fluide et spectaculaire pour les besoins de la VR, mais c’est toujours sympathique de retrouver une ambiance qui nous a tant manqué.

Et outre les combats, on utilisera aussi avec joie la vision de détective du chevalier noir pour mener ses enquêtes, révéler des cachettes, des ennemis ou encore des points d’intérêt. Idem, ce cher Bat-grappin sera de la partie pour nous permettre de se mouvoir comme la chauve-souris le fait si bien d’habitude.

Nous en aurons d’ailleurs bien besoin durant les séquences Prédateur. Rappelez-vous, ces zones fermées au sein desquelles il faut éliminer un par un les ennemis tout en évitant de se faire repérer et en se servant de l’environnement à son avantage.

Enfin, on nous montre la possibilité de récupérer de nouveaux gadgets au fil de l’aventure, comme le gel explosif, et on aura même droit au retour des gants électriques pour tataner avec plaisir.

Bref, prenez les ingrédients de Arkham, adaptez-les en VR et vous obtenez Batman Arkham Shadow, à paraître donc ce mois d’octobre sur Meta Quest 3 uniquement.