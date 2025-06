Bandai Namco ressort la carte du Soulslike avec Code Vein II, à paraître en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series

Dans la même veine que le premier ?

Un monde rempli d’abominations vous attend dans Code Vein II. Le Soulslike de Bandai Namco rempile pour une suite, près de sept ans après un premier opus, et on devrait retrouver les ingrédients déjà vus dans le premier. Enfin, à l’exception de sa direction artistique, qui a abandonné l’inspiration animé.

La Luna Rapacis a changé les revenants en abomination, et cela tombe bien puisque l’on incarnera un chasseur ou une chasseuse de revenants, accompagnée d’une jeune femme appelée Lou, qui est capable de manipuler le temps. C’est justement via un jeu de voyage dans le temps, entre passé et présent, que vous parviendrez à renverser le cours de l’histoire et empêcher l’apocalypse.

Ambiance toujours aussi vampirique oblige, on nous proposera d’absorber et assimiler le sang de nos adversaires pour débloquer de nouveaux pouvoirs. Toujours du côté du combat, cette suite gardera son aspect exigeant et apportera un nouveau système où l’on pourra personnaliser ses armes et ses compétences en fonction du build voulu. Des coéquipiers viendront aussi nous épauler avec des compétences et une histoire personnelle qui leur sont propres.

Code Vein II sortira les crocs en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.