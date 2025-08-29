Bandai Namco fait le point sur les versions Switch et Switch 2 de Dragon Ball Sparking Zero

Retour à la grande époque du motion gaming

L’éditeur fait aujourd’hui un point complet sur les versions Switch et Switch 2 de Dragon Ball Sparking Zero, avec une vidéo qui fait le tour de toutes les fonctionnalités du jeu.

Ce sont donc plus de 180 personnages qui vous attendent ici, avec tout le contenu des autres versions que l’on ne va pas représenter (notre test s’en occupe déjà). On s’attardera néanmoins sur quelques spécificités des consoles Nintendo, puisque Dragon Ball Sparking Zero pourra être joué en local avec plusieurs consoles différentes, en plus du local sur le même écran.

Et bien entendu, ces versions ajoutent un peu de motion gaming pour vous laisser mimer un Kamehameha ou un Final Flash avec vos Joy-Con. Si vous entamez votre partie sur la première Switch, vous serez ensuite ne mesure de transférer votre progression et tous les personnages débloqués vers la version Switch 2. En revanche, vos replays et vos combats personnalisés ne pourront pas être sauvegardés.

Les versions Switch et Switch 2 de Dragon Ball Sparking Zero seront disponibles dès le 14 novembre prochain.