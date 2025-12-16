Divinity aura bien un système de tour par tour, et sera lancé en accès anticipé

Du tour par tour sans les contraintes de Donjons & Dragons

Malgré le succès de Baldur’s Gate 3, la question pouvait se poser. Larian reprend ici la saga Divinity, et pas la saga Divinity: Original Sin, ce qui veut dire qu’un gameplay plus orienté action (comme les premiers épisodes) était encore possible pour ce nouvel épisode. Il n’en sera finalement rien, puisque Divinity adoptera bien des combats au tour par tour :

« Je pense que ce sera le moment où on se lâche. C’est un RPG au tour par tour qui reprend tous les éléments que vous avez vus de nous par le passé, mais avec une toute nouvelle dimension. »

Un projet né après avoir travaillé à nouveau avec Wizard of the Coast pendant quelques mois, avant que ce jeu soit mis de côté étant donné que le studio n’était pas assez passionné à son sujet. Il retourne donc à une saga qu’il apprécie, et sans avoir quelqu’un sur le dos pour lui dire quoi faire.

Une libération, surtout dans le gameplay, car adapter le système de Donjons & Dragons pouvait parfois être restrictif, tandis qu’ici, le studio se sent plus libre de concevoir un système spécialement créé pour du jeu vidéo, et non du jeu de rôle. Divinity aura aussi droit à un nouveau moteur graphique, et à davantage de cinématiques par rapport à Baldur’s Gate 3.

Une sortie en accès anticipé et un développement plus court

Mais Larian compte quand même conserver quelques habitudes, même si Baldur’s Gate 3 lui a certainement rapporté un paquet d’argent. Pas question donc d’aller sortir le jeu en 1.0 d’un seul coup. Divinity aura d’abord droit à une phase d’accès anticipé, comme les précédents jeux du studio. Et ne l’attendez pas forcément pour 2026, même si le studio vise une période de développement beaucoup plus courte que pour son précédent jeu, comme l’indique le PDG Swen Vincke, aidé par plus de 530 développeurs à travers le monde :

« Je pense que trois à quatre ans, c’est bien plus sain que six ans. »

Pour gagner du temps, Larian aurait très bien pu succomber à l’appel de l’IA générative comme tant d’autres, mais son PDG confirme qu’aucun contenu ne sera créé de cette façon. Il indique tout de même que l’IA servira d’outil en interne pour des textes et des concept-arts temporaires, avant de les remplacer. Bref, il faudra se montrer patient, mais cela vaudra sans doute le coup.