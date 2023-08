Baldur’s Gate 3 effectue un lancement impressionnant avec plus de 472 000 joueurs en simultané

Succès critique

Même si la licence Donjons & Dragons est connue à travers le monde, le succès de Baldur’s Gate 3 n’était pas forcément quelque chose d’acquis. Le RPG de Larian s’adresse avant tout à un public bien ciblé, avec des mécaniques exigeantes, d’autant plus que le titre n’est pour l’instant disponible que PC, en attendant les versions consoles qui arriveront plus tard. Mais les bons retours à son sujet et l’impatience de la communauté ont prpulsé le jeu en haut des charts Steam.

Sur sa première soirée de lancement, Baldur’s Gate 3 aura réussi à atteindre un pic de 472 136 joueurs et joueuses en simultané, lui permettant de faire mieux que des titres comme Dying Light 2, Sons of the Forest et bien d’autres. Et c’est presque tout autant sur Twitch où il aura rassemblé plus de 481 000 personnes au cours de ces dernières heures, au plus haut pic.

Ce qui n’est pas rien pour un RPG solo (qui peut aussi être joué en coop), puisque l’on peut même parler d’exploit. Avec le week-end qui arrive, maintenant que tout le monde est parvenu à télécharger le jeu et ses 122 Go de données, Ce résultat pourrait bien être dépassé, mais quoi qu’il en soit, Larian peut déjà se féliciter d’un tel succès.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, via Steam, GOG et Geforce Now, et sortira le 6 septembre sur PS5, avant d’arriver plus tard sur Xbox.