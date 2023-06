Baldur’s Gate 3 avance sa date de sortie sur PC mais est repoussé sur PS5

Une sortie en deux temps

Largement présent pendant la période des conférences en début de mois, Baldur’s Gate 3 n’a pas hésité à rappeler que sa sortie était imminente. On l’a vu pendant la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest pour parler d’un de ses antagonistes puis pendant le PC Gaming Show. Mais le RPG de Larian Studios a finalement décidé de changer ses plans concernant son lancement, avec une annonce qui vient de tomber.

Vous pouvez ainsi rayer la date du 31 août dans votre agence : Baldur’s Gate ne sera pas disponible à cette date. Finalement, les développeurs ont préféré opter une sortie en décalé, d’abord le 3 août sur PC, via Steam, GOG et Geforce Now. Puis le 6 septembre sur PlayStation 5. Les raisons évoquées sont simples (et logiques), cela permettra aux équipes d’assurer le lancement en bonnes et dues formes.

60 fps sur PS5 et des centaines d’heures de cinématiques

Il faut croire que la version PC est prête et que la 1.0 est déjà quasiment dans les cartons. Par contre, le studio a quelques difficultés pour assurer le 60 fps promis sur PS5 : « Baldur’s Gate 3 vise les 60 images par seconde et nous sommes sur le point d’y parvenir sur la plateforme, mais nous avons besoin d’un peu de temps supplémentaires. Nous ne voulons pas faire de compromis sur la qualité et nous pensons qu’il serait dommage de réduire à 30 images par seconde ou de faire d’autres compromis pour respecter la date ».

Une raison largement légitime, sachant qu’il ne s’agit finalement que d’un petit report de quelques jours sur PS5, là où la version PC sera prête plus tôt. Quant à la version Xbox Series, elle est toujours au programme mais n’arrivera pas avant un petit moment, sans plus de précision pour l’instant. Larian rappelle également qu’un panel aura lieu le 7 juillet avec de nouvelles informations sur le jeu.

Le studio a tout de même déjà lâché quelques informations plutôt étonnantes, comme le fait que le titre comprendrait 174 heures de cinématiques. Une durée « deux fois plus grande que la durée de toutes les saisons de Game of Thrones combinées » comme Larian aime à le rappeler, tandis que le jeu comportera trois fois plus de dialogues que l’ensemble de la trilogie du Seigneur des Anneaux en romans. Des comparaison qui donnent le tournis et qui promettent un RPG de grande ampleur.