Baldur’s Gate 3 fait le point sur l’un de ses antagonistes dans une nouvelle vidéo

Un Serpentard rôde dans la ville

Faîtes la connaissance de Lord Enver Gortash, l’homme à la tête de la garnison qui protège la ville de Baldur’s Gate et qui est l’un des représentants les plus puissants des lieux. Il sera ici joué par l’acteur Jason Isaacs, et si son nom ne vous dit peut-être rien au premier abord, sachez qu’il a joué le méprisable Lucius Malfoy dans les films Harry Potter, ainsi que Capitaine Crochet dans le film Peter Pan de 2003. Gortash promet d’être l’un des antagonistes principaux du jeu et donc un personnage très important dans votre aventure. L’acteur déclare :

« C’était un plaisir de rejoindre l’univers de Baldur’s Gate, mais je crains que le magnifique Lord Enver Gortash ne soit considéré à tort comme un méchant. Dans un monde brutal de trahisons et de massacres, il a simplement appris à mieux mentir et à poignarder dans le dos en premier. Le plaisir de l’interpréter – en dehors du plaisir évident d’avoir une apparence aussi superbe – est que l’équipe créative et moi-même avons pu nous lâcher suffisamment afin de s’amuser et de faire en sorte que les joueurs le détestent encore plus ! »

Si cela ne vous suffit et que vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, pas de panique, puisque vous pourrez le retrouver lors du PC Gaming Show qui aura lieu le juin à 22 heures. Baldur’s Gate 3 sortira dans sa version complète le 31 août prochain sur PC, Mac et PlayStation 5, puis plus tard sur Xbox Series.