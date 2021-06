Babylon’s Fall sera un jeu-service qui sortira sur PC, PS4, et PS5

Il y a quelques jours, Babylon’s Fall avait confirmé sa présence au Square Enix Present après plusieurs années de silence. Le titre de PlatinumGames en collaboration avec Square Enix a bien effectué son retour ce soir, nouvelle vidéo à l’appui.

Un modèle qui va forcément diviser

Nous savons enfin quels sont les contours de ce mystérieux Babylon’s Fall, le prochain titre du studio derrière NieR Automata. D’après la petite interview dévoilée lors de la conférence conférence, l’expérience accumulé sur le RPG à succès a permis de pousser encore la dimension action du système de combat.

Les développeurs ont donc opté pour un style hack’n slash où l’on pourra manier plusieurs armes. Toutefois l’annonce la plus surprenante reste que Babylon’s Fall sera un jeu-service multijoueur en coopération jusqu’à 4 joueurs. Précisons tout de même qu’il pourra être complété en solo. On nous précise également que de nouveaux modes de jeu arriveront après sa sortie sans coût supplémentaire.

Lore et direction artistique

Au niveau du lore, on sait que l’on incarnera un groupe de guerriers appelés « Sentinels » raccordés à des appareils spéciaux nommés « Gideon Coffin ». Il faudra ainsi explorer la célèbre tour de Babylone, qui renferme un legs grandiose.

Le style visuel est sans aucun doute assez unique et à même un nom : le « Brushwork Filter ». Un effet donnant une esthétique de peinture à l’huile médiévale.

Babylon’s Fall sera disponible sur PC via Steam, PS4 et PS5 à une date encore indéterminée, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site officiel pour accéder à une future bêta fermée. Les sessions seront divisées en trois phases proposant différents tests et de nouvelles plateformes seront ajoutées au fil de la progression de la bêta fermée.