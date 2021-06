E3 2021 : Le Square Enix Presents revient le 13 juin avec un jeu d’Eidos Montréal et Babylon’s Fall

L’ESA vient tout juste de dévoiler son planning concernant l’E3 2021, et alors que des questions subsistaient toujours autour de Square Enix, l’éditeur vient enfin de prendre la parole. On connait donc enfin la date du prochain Square Enix Presents.

Come hungry! 📢#SquareEnixPresents returns for #E32021 on June 13 at 12:15pm PT / 8:15pm BST.

We’re serving up a world premiere from @EidosMontreal, an update on @BabylonsFall_EN, a closer look at @LifeIsStrange #TrueColors, and more!https://t.co/OkQNhggBIu pic.twitter.com/wHM9NRy9Ap

— Square Enix (@SquareEnix) June 3, 2021