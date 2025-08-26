Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong

La Silksonglerie continue

Attendez-vous à voir un calendrier de début septembre bien dégagé grâce à la sortie de Hollow Knight Silksong. Même Devolver veut éviter de se frotter à ce mastodonte et prévoit ainsi de décaler la sortie de son loufoque Baby Steps.

Le jeu de simulation de marche à la physique rigolote devait nous parvenir le 8 septembre, mais pour éviter la concurrence avec le jeu de Team Cherry, il verra finalement le jour le 23 septembre. Une annonce faite dans une courte vidéo qui fait un clin d’œil géant à Silksong, dans le pur esprit du jeu.

Et ce n’est pas le seul jeu à repousser sa date de sortie aujourd’hui. Le mignon Little Witch in the Woods devait sortir sa version 1.0 le 4 septembre prochain après avoir passé quelque temps en accès anticipé. Soit le même jour que Silksong.

Et même si toute la communauté ayant participé à l’accès anticipé aurait pu être au rendez-vous, toucher un nouveau public le jour J aurait été difficile. Par conséquent, cette version 1.0 est maintenant prévue pour le 15 septembre :

« Nous avons récemment annoncé avec enthousiasme la date de sortie de la version complète. Cependant, peu après, nous avons appris que Hollow Knight: Silksong, un nouveau titre très attendu et un chef-d’œuvre de l’industrie du jeu vidéo, sortirait le même jour. Silksong est un jeu que nous admirons en tant que développeurs et que nous attendons avec impatience en tant que joueurs. Compte tenu de son immense influence, nous craignons que la sortie de Little Witch in the Woods le même jour ne décourage non seulement notre équipe dévouée, mais aussi ne décevrait notre fidèle public. »

Quelque chose nous dit que ces histoires de reports ne sont pas terminées.