Baby Steps nous emmènera dans sa curieuse randonnée pédestre le 8 septembre sur PS5 et PC

Les premiers pas seront pour la rentrée

Celles et ceux qui ont pu apprécier des titres comme Getting Over It, Pushing it! ou encore A Difficult Game About Climbing, seront donc ravis d’apprendre que Baby Steps arrive pour la rentrée, vidéo à l’appui.

Rappelons que l’on contrôlera Nate, un homme pour qui il ne se passe pas grand-chose dans la vie, jusqu’au jour où il se rend compte qu’il peut mettre un pied devant l’autre.

Une jambe après l’autre, on emmène notre héros malgré à travers une randonnée durant laquelle les chemins les plus anecdotiques deviennent les plus périlleux avec une maniabilité basique mais très exigeante.

Nate rencontrera d’ailleurs sur son passage divers personnages destinés à renforcer le côté timbré de l’histoire, tout comme les deux que l’on peut apercevoir dans la vidéo d’annonce de la date de sortie.

Justement, Baby Steps prévoit de sortir le 8 septembre sur PS5 et PC.