Test Baby Steps – Un titre loufoque qui nous fait marcher à pas de bébé

Dans les bizarreries made in Devolver Digital en tant qu’éditeur, nous avons Baby Steps. Le soft est d’ailleurs développé par Gabe Cuzillo, Maxi Boch et Bennett Foddy, qui ne sont pas si inconnus que ça dans ce type de jeu. En effet, Bennett Fody est connu pour le jeu viral Getting Over it with Bennett Fody qui consistait à faire monter notre personnage dans une jarre à l’aide d’une masse. D’un autre côté, nous avons Gabe Cuzillo et Maxi Boch, connu pour le sympathique Ape Out, et son ambiance des plus spéciales. Et c’est ce mélange des trois développeurs qui donnent naissance à Baby Steps, disponible depuis le 23 septembre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce titre très étrange nous propulse dans un monde étrange où vous devez faire en sorte que votre héros arrive à mettre un pied devant l’autre pour avancer. Le « Dark Souls des walking simulator » est donc dans la place, et l’expérience est aussi fascinante que frustrante à tous les étages.

Conditions de test : Nous avons terminé l’aventure loufoque de Baby Steps en 12 heures de jeu. Le jeu a été testé sur PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3070 et un i5 12-400.

Nate l’incapable

Baby Steps a bien un semblant d’histoire, qui a quand même un fond de message plus ou moins intéressant. Le jeu commence avec Nathan dans son sous-sol. Cet homme de 35 ans qui n’a pas l’air d’avoir une vie des plus palpitantes. Mais soudainement, assoupi devant son écran, notre héros est propulsé sans raison dans un monde très énigmatique. Il y fera d’ailleurs la connaissance d’un certain Jim, qui a l’air tout aussi frappé que les autres protagonistes qu’il croisera sur son chemin. Le but de Nate, grossièrement, sera de monter le plus haut possible.

Voilà comment introduire la narration de Baby Steps, qui n’est pas l’un de ses point forts. Comme évoqué plus haut, il y a un message certain derrière ce jeu avec le sous-sol de notre héros qui se métamorphose petit à petit. Mais ce sera bien la seule chose à retenir sur le titre. La fin, même s’il y en a plusieurs nous a un poil déçu certes, mais on pourrait presque dire qu’elle est dans le ton du jeu, qui se veut totalement décomplexé et déjanté à souhait.

Quant à l’écriture justement, c’est là où Baby Steps arrive à taper juste. La plupart des dialogues ne manquent pas d’humour, allant même jusqu’à proposer des moments extrêmement gênants. Des séquences dérangeantes qui pour le coup sont maitrisés, et arrivent systématiquement à nous décrocher un petit sourire vu les diverses scènes poilantes proposées. Pas mal de références à la pop culture sont de la partie, et on apprécie la plupart des easter eggs cachés, dont une longue cinématique de fin que l’on peut découvrir sous certaines conditions. Et puis, les fans de One Piece devraient être contents, car même l’œuvre d’Eiichirô Oda y est mentionné.

Marcher comme un bébé n’a jamais été aussi difficile

Du côté du gameplay, Baby Steps ne peut pas faire plus simple tout en se dotant d’un challenge corsé. Pour faire avancer notre protagoniste, vous devrez appuyer simultané sur la gâchette droite ou gauche correspondant à l’une des jambes de Nathan, tout en faisant avancer le joystick gauche. Le tout, en restant dans le rythme d’une marche classique. Pas évidente au début, la mécanique de marche de Nathan devient finalement aisée une fois que l’on maitrise cet aspect.

En globalité, c’est tout ce qu’il faudra retenir du gameplay du soft qui se caractérise par la suite via sa difficulté dans la progression. L’objectif de votre personnage est de monter toujours plus loin et plus haut, jusqu’à atteindre le sommet ultime. Au début, vous ne saurez pas trop comment faire sur où aller, car les indications sont très minces. Mais plus tard, on observe rapidement des spots lumineux montrés de façon discrète, et vous montrant plus ou moins le chemin à parcourir.

Ces points lumineux à atteindre activent systématiquement une cinématique, puis le décor du sous-sol change un peu, et vous propose d’aller encore plus loin et plus haut. La boucle de gameplay parait répétitive, mais Baby Steps tire son épingle du jeu dans sa difficulté parfois ahurissante et frustrante, tout en offrant un level-design génial et dingue. Effectivement, le soft ne sera clairement pas pour tout le monde étant donné le défi immense qu’il propose, et pourrait bien laisser quelques joueurs sur le bord de la route.

Par contre, l’agencement des différents biomes que l’on va visiter se dote d’une construction relativement intelligente et peuplée de différents chemins alternatifs. Il sera fréquent qu’en explorant les environs, vous puissiez trouver d’autres chemins plus accessibles pour vous, afin d’arriver au même objectif. Cela atténue ainsi le côté rébarbatif de la chose, et atteindre chaque sommet en guise de checkpoint procure un réel sentiment de satisfaction. Un ressenti similaire comme si vous aviez terrassé un boss dans Dark Souls ou Elden Ring.

Le gameplay simple, mais exigeant, récompense donc le joueur, même s’il subsiste quelques soucis de caméra quand il s’agit d’emprunter un chemin périlleux. Car la moindre chute pourra être frustrante, vous forçant à recommencer du tout début. D’ailleurs, on regrettera le manque de contenu annexe dans le soft, très famélique. Bien qu’il y ait quelques secrets à découvrir çà et là, des fruits à dénicher pour déclencher des cinématiques ou bien des minis quêtes consistant à trouver des objets et les placer dans des paniers spécifiques, c’est tout ce qu’il y aura à faire.

Tout ceci est vachement navrant, d’autant qu’il y avait peut-être matière à faire plus. Vous pourrez bien dénicher quelques chapeaux en vadrouillant dans les environnements afin de rendre votre personnage « cool » ou ramasser quelques objets, mais sans que cela ait un véritable impact sur le gameplay. Cet ensemble fait que le gameplay devient parfois un poil redondant et répétitif à certains passages. Toutefois, rassurez-vous, le titre n’en reste pas moins addictif, malgré le fait que certains moments soient obligatoirement linéaires et qu’il n’y ait pas du tout d’évolution de gameplay, hormis les parcours qui changent et offrant toujours plus de challenge. On notera néanmoins quelques légères séquences en pixel art, cassant un poil la routine, mais restant tout aussi sous-exploitée à notre sens.

Une technique qui n’a pas toujours une peau de bébé

L’aspect graphique de Baby Steps est en dents de scie, très clairement. La production de Gabe Cuzillo, Maxi Boch et Bennett Foddy reste relativement convenable au niveau des textures, et la physique globale est correcte, sauf celle de Nathan qui en devient quelquefois fantaisiste. Quelques bugs deviennent de temps en temps très enquiquinants aussi, mais il faut bien avouer que l’optimisation du jeu reste, quant à elle, des plus exemplaires. C’est ça de pris, d’autant que pour un jeu qui n’avait pas énormément de budget, le rendu est tantôt flatteur, tantôt acceptable, même si nous sommes à des années-lumière d’une claque.

On pourra par ailleurs se consoler avec une direction artistique très spéciale qui fonctionne. Dans le ton général du jeu, l’aventure de Baby Steps va nous faire parcourir une tripotée de biomes différents. D’une grotte, en passant par des marécages, des montagnes ou encore d’un décor orné d’une plage, la diversité sera de mise. Il s’agit là d’un gros point fort à souligner, avec des éléments sommes toutes spéciaux qui font partie clairement du charme de Baby Steps, avec ce côté aussi dérangeant que fascinant.

Idem pour la bande-son, où il va falloir effectivement s’y habituer. Hormis les doublages du titre impeccable et arrivant à nous faire la plupart du temps hurler de rire vu le ridicule des situations, les musiques sont, elles aussi, dans l’ambiance spéciale du soft. Il y en a peu, le jeu devient parfois trop silencieux à notre grand regret, mais les quelques bruitages que l’on entend dans notre périple nous rappelle sans cesse que nous sommes dans une atmosphère à la fois débile et déjanté, ce qui n’est pas pour nous déplaire.