Test Baby Steps – Un titre loufoque qui nous fait marcher à pas de bébé

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Baby Steps
Baby Steps
pc
ps5

Date de sortie : 23/09/2025

  • Un véritable challenge à chaque pas...
  • L'écriture transpirant l'humour déjanté et le malaise maitrisé
  • Le gameplay, simple mais demandant de la maitrise
  • Le level-design, bien ficelé tout en étant déglingo
  • Durée de vie franchement bonne
  • Un game design atypique et doté d'une progressions aux multiples chemins
  • Une bande-son globale dans le ton du jeu
  • ... Même s'il faut s'accrocher sur sa difficulté putassière
  • Techniquement peut mieux faire
  • Caméra mal calibrée même avec les différents angles
  • Trop peu d'évolution dans le gameplay
  • Peu d'activités annexes à réaliser, rendant le jeu parfois vide
8

Si l’on ne savait pas forcément à quoi s’attendre, Baby Steps se révèle être une très bonne surprise. S’il y a quelques écueils évidents, que ce soit dans la narration comme dans son gameplay global, ce Walking Simulator à la sauce Dark Souls dans la progression comme dans son gameplay simpliste, mais très exigeant, fait le boulot sans sourciller. On retiendra aussi un humour malaisant en totale maitrise, mais aussi une construction générale qui nous donne un énorme goût de reviens-y, comme le lait qu’aime boire Nathan à chaque checkpoint. Malgré également ses quelques lacunes dans le contenu qu’il propose et le peu d’interaction, Baby Steps est un titre à quand même posséder absolument, d’autant qu’il n’est pas très cher. De plus, il vous occupera longtemps via sa durée de vie longue et conditionnée par sa difficulté relevée.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Le délirant Baby Steps cache un secret absurde, qui se révèle en faisant l’impasse sur toutes les cinématiques

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le délirant Baby Steps cache un secret absurde, qui se révèle en faisant l’impasse sur toutes les cinématiques

Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong

Baby Steps nous emmènera dans sa curieuse randonnée pédestre le 8 septembre sur PS5 et PC

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Baby Steps nous emmènera dans sa curieuse randonnée pédestre le 8 septembre sur PS5 et PC

State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (007, Marvel, Pragmata, Nioh 3…)

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (007, Marvel, Pragmata, Nioh 3…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires