Le délirant Baby Steps cache un secret absurde, qui se révèle en faisant l’impasse sur toutes les cinématiques

Un moment hors du temps

Dans Baby Steps, l’important, c’est avant tout le gameplay. Le défi de mettre un pied devant l’autre pour ce personnage qui tient à peine debout, et où chaque pas est un enfer. Mais il ne faut pas oublier la narration du jeu, faite de quelques dialogues amusants et de séquences absurdes. Certaines personnes ont cependant eu envie de zapper ces séquences et n’ont prêté attention à aucune cinématique. Le jeu leur a alors offert une récompense pour cela, ou peut-être une punition, allez savoir.

En faisant l’impasse sur les cinématiques du jeu (ou du moins la plupart), ce qui n’est pas forcément simple étant donné que le jeu vous demande d’effectuer quelques mini-jeux, une séquence secrète a ainsi été découverte. Comme le rapporte IGN, une scène cachée longue de 28 minutes s’offre à vous si vous zappez suffisamment de dialogues. Une longue cinématique qui a lieu vers la fin du jeu, et qui brise le quatrième mur. Attendez-vous uniquement à des plans fixes, et à un dialogue entre les deux acteurs. Un beau moment capturé en vidéo sur la chaîne de Cuttyflame, si vous n’avez pas la patience de la débloquer vous-mêmes (et on vous comprend).

Baby Steps est disponible sur PC et PS5.