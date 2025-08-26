Demonschool reporte sa sortie, pour ne pas faire face à Hollow Knight Silksong

Un autre jeu qui se fait Silksonguer

Comme beaucoup d’autres jeux avant lui, Demonschool est victime de la date de sortie surprise de Hollow Knight Silksong. Dans un premier temps, Necrosoft Games avait ironisé sur le sujet et ne semblait pas vouloir décaler la sortie de son jeu, mais c’est finalement l’éditeur Ysbryd Games qui a pris cette décision en repoussant Demonschool au 19 novembre au lieu de le sortir le 3 septembre :

« Forts de 11 ans d’expérience en tant qu’éditeur indépendant, chez Ysbryd Games, nous sommes raisonnablement en mesure d’affirmer que, tout bien considéré, 2025 a été ou sera aussi difficile que les conditions du marché peuvent l’être en matière de sortie de jeux. Plus cruel encore, nous apprenons avec un préavis aussi court que Hollow Knight: Silksong sortira un jour seulement après la sortie prévue de Demonschool. Nous devons garder à l’esprit que la visibilité de Demonschool est notre objectif principal. L’équipe d’Ysbryd est donc convaincue que nous ne rendrions pas service à notre jeu en nous aventurant dans des eaux dangereuses. Si septembre doit être le moment fort de Silksong, alors nous devons nous positionner ailleurs dans le calendrier pour donner à Demonschool son propre moment. »

Le studio déclare être en accord avec cette décision, même si ce n’était initialement pas la sienne. Ce temps de développement supplémentaire permettra à l’équipe de peaufiner encore plus l’expérience tout en ajoutant des mini-jeux et des fins supplémentaires qui étaient prévus comme des mises à jour gratuites post-lancement.