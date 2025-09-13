Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ne vous attendez pas au même niveau de liberté qu’un Baldur’s Gate 3

L’objectif de départ n’est pas le même

Pour certaines personnes, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est encore pensé comme un RPG très libre à la Baldur’s Gate 3, dans lequel notre personnage peut aller dans de nombreuses directions différentes. Et c’est un peu le cas, à sa manière, mais le directeur narratif a précisé chez PCGamesN qu’il fallait s’attendre à ce que le jeu soit nettement plus linéaire que le jeu de Larian du moins dans la manière dont il propose d’interagir avec le monde.

Et il ne cache pas que le succès de Baldur’s Gate 3 a mis de la pression aux équipes de The Chinese Room, car le studio développait un jeu qui prenait une approche différente du RPG le plus apprécié de ces dernières années :

« On a le sentiment qu’on devrait pouvoir ouvrir les portes et tout personnaliser à partir d’une page blanche. Mais si on raconte une histoire spécifique, il faut une forme dans laquelle couler l’histoire, comme un moule. Si on ouvre toutes les options et qu’on place quelqu’un dans cet espace, comment faire de ce personnage le pilier de l’histoire ? Pour moi, Baldur’s Gate 3 consiste à écrire un univers de jeu de rôle complet, alors que nous avons écrit un récit de jeu de rôle. C’est difficile quand les gens voient Bloodlines 2 et se disent : « Oh, je croyais que c’était un univers complet, je croyais que c’était GTA, où on pouvait tout faire ! » » Pendant que nous essayons de dire : « Non, c’est dans cette donnée de temps et de lieu ». »

Une manière de tempérer certaines fausses idées à propos du jeu, pour que le public voit Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pour ce qu’il est vraiment. Verdict le 21 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.