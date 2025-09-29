Avec sa dernière bande-annonce mettant en scène Zac Efron, Battlefield 6 se paye la tête de Call of Duty

Le message est plus que clair dans cette nouvelle pub

Et pourtant, on a d’abord eu peur que Battlefield 6 tombe dans le même panneau. En voyant arriver une bande-annonce en live-action pour le jeu, qui mettait en avant Zac Efron ainsi que d’autres célébrités un peu moins célèbres chez nous comme Jimmy Butler, Morgan Wallen et Paddy Pimblett, on pensait qu’Electronic Arts allait proposer une publicité stéréotypée.

Heureusement, c’était pour mieux se moquer de la pratique en écartant très vite ces stars de manière assez drôle, pour se concentrer sur de vrais (faux) soldats qui illustrent un peu mieux ce que le jeu veut mettre en scène.

Entre ça et le fait que même Activision rétropédale sur ses crossovers avec la pop-culture pour Call of Duty, on ressent clairement l’envie d’un retour à un ton plus sérieux pour ces shooters. Tant qu’à faire, la prochaine fois, si l’on veut aller au bout de la démarche en évitant d’employer des musiques surreprésentées dans ce genre de bande-annonce, ça ne fera pas de mal (même si l’on a rien contre The Smashing Pumpkins).

Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series