Avec sa dernière bande-annonce mettant en scène Zac Efron, Battlefield 6 se paye la tête de Call of Duty
Rédigé par Jordan
Vous avez sans doute déjà vu passer des bandes-annonces de shooters qui mettent en avant des stars hollywoodiennes qui ont pour but d’être diffusées à la télévision et au cinéma. Dans cet exercice, Activision est roi grâce à Call of Duty, qui se paye souvent de gros noms pour parler à une audience plus large, quitte à ce que cela ne soit pas vraiment dans le ton du jeu. Electronic Arts a aujourd’hui décidé de se moquer de cette pratique désormais quelque peu dépassée.
Le message est plus que clair dans cette nouvelle pub
Et pourtant, on a d’abord eu peur que Battlefield 6 tombe dans le même panneau. En voyant arriver une bande-annonce en live-action pour le jeu, qui mettait en avant Zac Efron ainsi que d’autres célébrités un peu moins célèbres chez nous comme Jimmy Butler, Morgan Wallen et Paddy Pimblett, on pensait qu’Electronic Arts allait proposer une publicité stéréotypée.
Heureusement, c’était pour mieux se moquer de la pratique en écartant très vite ces stars de manière assez drôle, pour se concentrer sur de vrais (faux) soldats qui illustrent un peu mieux ce que le jeu veut mettre en scène.
Entre ça et le fait que même Activision rétropédale sur ses crossovers avec la pop-culture pour Call of Duty, on ressent clairement l’envie d’un retour à un ton plus sérieux pour ces shooters. Tant qu’à faire, la prochaine fois, si l’on veut aller au bout de la démarche en évitant d’employer des musiques surreprésentées dans ce genre de bande-annonce, ça ne fera pas de mal (même si l’on a rien contre The Smashing Pumpkins).
Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
Date de sortie : 10/10/2025