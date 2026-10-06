Dragon’s Dogma 2 : Pour fêter la sortie de Dark Arisen, une mise à jour gratuite ajoutera un mode Difficile et d’autres choses

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen // Source : Capcom

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Ce patch de Dragon’s Dogma 2 sera lui aussi disponible dès le 9 octobre, et apportera plusieurs modifications au jeu. On retrouvera notamment la présence d’un mode Difficile, si l’aventure n’était pas déjà assez corsée comme cela selon votre goût. En plus de cela, il sera possible de transférer nos données sur une nouvelle partie, ce qui ressemble à une sorte de mode New Game+ sans besoin de terminer le jeu au préalable.

On note également beaucoup de changements techniques comme sur la version PS5 Pro qui passera du PSSR premier du nom au PSSR amélioré, tandis que la version Steam aura droit au FSR 3, au DLSS 4.5 et au support de la DualSense.

Voici le patch note complet de la mise à jour à venir pour Dragon’s Dogma 2 :

Ajouts et ajustements

  • Ajout de fonctions pour la prise en charge du contenu additionnel Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen.
  • Ajout du mode difficile.
  • Ajout d’une fonction permettant aux joueurs de transférer leurs données sauvegardées actuelles sur une nouvelle partie.
  • Ajustements des pions
    • Ajout de la spécialisation Orienteur.
  • Autres ajustements
    • Passage de 30 à 90 du nombre de cristaux de faille reçus lorsque vous interagissez avec une pierre de faille oubliée. Notez que pour les pierres de faille oubliées avec lesquelles vous avez déjà interagi, vous recevrez la différence en cristaux de faille lorsque vous lancerez le jeu après la mise à jour.
    • Ajout de propriétés thermiques à certaines armures.

Correction de bugs

  • Pions
    • Correction d’un bug qui entraînait parfois chez les pions une diminution de la priorité d’utilisation des compétences conférant des enchantements élémentaires.
    • Correction d’un bug qui poussait parfois les pions à se battre à mains nues alors qu’ils étaient équipés d’une arme.
    • Correction d’un bug qui empêchait parfois les pions de monter ou de descendre les échelles.
    • Correction d’un bug qui poussait parfois le pion principal à prononcer la réplique d’un pion de soutien lors de l’utilisation de l’ordre « Tope là ».
    • Correction d’un bug qui empêchait parfois les objets offerts en cadeau lors du renvoi d’un pion de soutien d’être retirés de l’inventaire.
  • UI
    • Correction d’un bug qui provoquait parfois la disparition du nom des objets dans le guide de commandes du menu principal après modification de l’affectation des commandes pour les compétences d’arme 5 et 6.
    • Correction d’un bug dans la configuration des touches à cause duquel les commandes attribuées à des actions de classe pouvaient également être attribuées à des compétences d’arme associées à deux touches.
    • Correction d’un bug dans la configuration des touches à cause duquel les commandes attribuées au changement de compétences d’arme pouvaient également être attribuées à des compétences d’arme associées à deux touches.
  • Missions
    • Correction d’un bug dans la mission « Le char à bœuf fantôme » qui permettait parfois aux pions de pousser le joueur hors du char à bœuf lorsqu’il attendait à l’avant de celui-ci.
    • Correction d’un bug dans la mission « Les bêtes corrompues » qui empêchait de terminer la mission si vous progressiez dans celle-ci entre 3 heures du matin et l’aube (heure en jeu).
  • Autres
    • Correction d’un bug qui remplaçait certaines parties des jambières de l’Archimonarque par des pièces incorrectes.
    • Correction d’un bug qui entraînait une modification de la détection des dernières données sauvegardées après l’utilisation d’une flèche de trépas.
      [PlayStation 5 Pro]

Ajouts et ajustements sur PS5 Pro

  • Ajout de la prise en charge officielle du PSSR amélioré (PlayStation Spectral Super Resolution).
    [Steam]

Ajouts et ajustements sur Steam

  • Ajout et ajustement d’options graphiques.
    • Ajout de la génération d’images FSR 3 dans la section Graphismes du menu Options.
    • Mise à jour vers la version 4.5 de la SUPER RÉSOLUTION DLSS.
    • Changement de la GÉNÉRATION D’IMAGES DLSS afin de prendre en charge la génération multi-images.
    • Changement de la GÉNÉRATION D’IMAGES DLSS afin qu’elle puisse être utilisée même lorsque la SUPER RÉSOLUTION DLSS est désactivée.
  • Autres ajustements
    • Modification effectuée pour activer les gâchettes adaptatives, les vibrations et la fonction de détection de mouvements de la manette de jeu sans fil DualSense.
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Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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