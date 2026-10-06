At Fate’s End : Le prochain jeu des créateurs de Spiritfarer retarde sa sortie à 2027 mais sort une démo sur Steam

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Après la petite excursion dans le monde du jeu coopératif avec 33 Immortals, Thunder Lotus Games revient à une formule plus proche de son ADN grâce à At Fate’s End, un jeu énigmatique qui n’a plus trop donné de nouvelles depuis son annonce lors de la conférence estivale de Xbox en 2025. On imaginait donc qu’une sortie en 2026 était plus que compromise à ce stade, ce que le studio confirme avec la sortie d’une nouvelle bande-annonce.

At Fate's End // Source : Thunder Lotus Games

La famille, c’est compliqué

Tout le monde aurait pu s’en douter, mais c’est maintenant officiel : At Fate’s End ne sortira pas en 2026, mais l’année prochaine. Thunder Lotus Games n’est pas encore assez confiant pour nous donner une date de sortie plus précise que cela, mais il confirme au moins que le projet aura du retard et ne sortira pas cette année.

Pour compenser cela, une nouvelle bande-annonce nous en dit un peu plus sur ce jeu d’action-aventure en 2D, qui semble aussi disposer d’une dimension enquête assez poussée. Le titre nous demandera d’incarner une jeune femme qui va plonger au cœur des secrets de sa famille, quitte à parfois s’opposer aux membres de cette dernière. En plus de devoir les combattre à l’aide d’une épée légendaire, vous devrez également faire en sorte d’avoir un peu de bagout pour déconcerter vos adversaires via des choix de dialogues en plein combat (tirant parti des indices récoltés durant l’aventure), et peut-être les amener sur la voie de la raison.

Un concept intéressant que vous pouvez essayer dès maintenant, car At Fate’s End dispose dorénavant d’une démo à télécharger sur Steam. Le jeu complet sortira quant à lui sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'At Fate's End
At Fate's End
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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