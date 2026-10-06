At Fate’s End : Le prochain jeu des créateurs de Spiritfarer retarde sa sortie à 2027 mais sort une démo sur Steam

La famille, c’est compliqué

Tout le monde aurait pu s’en douter, mais c’est maintenant officiel : At Fate’s End ne sortira pas en 2026, mais l’année prochaine. Thunder Lotus Games n’est pas encore assez confiant pour nous donner une date de sortie plus précise que cela, mais il confirme au moins que le projet aura du retard et ne sortira pas cette année.

Pour compenser cela, une nouvelle bande-annonce nous en dit un peu plus sur ce jeu d’action-aventure en 2D, qui semble aussi disposer d’une dimension enquête assez poussée. Le titre nous demandera d’incarner une jeune femme qui va plonger au cœur des secrets de sa famille, quitte à parfois s’opposer aux membres de cette dernière. En plus de devoir les combattre à l’aide d’une épée légendaire, vous devrez également faire en sorte d’avoir un peu de bagout pour déconcerter vos adversaires via des choix de dialogues en plein combat (tirant parti des indices récoltés durant l’aventure), et peut-être les amener sur la voie de la raison.

Un concept intéressant que vous pouvez essayer dès maintenant, car At Fate’s End dispose dorénavant d’une démo à télécharger sur Steam. Le jeu complet sortira quant à lui sur PC, PS5 et Xbox Series.