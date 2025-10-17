Avant les accusations de plagiat, Tencent voulait discuter de l’idée d’un jeu The Last of Us sur mobiles avec Sony, ou presque
Avant l’affaire Light of Motiram, Sony et Tencent étaient des partenaires normaux. Les deux ont discuté de multiples projets ensemble, dont un jeu The Last of Us si l’on en croit les informations récupérées par le site The Game Post. C’est ce dernier qui a pu mettre la main sur un document interne chez Sony dans le cas de l’affaire judiciaire autour de Horizon/Light of Motiram, et à l’intérieur, on apprend que la saga de Naughty Dog aurait pu s’exporter sur le marché des mobiles. Enfin, c’est ce que Sony pensait.
Pas d’Ellie à l’Horizon
Selon le document récupéré par le site, s’il venait à être vérifié, Sony aurait fait le déplacement jusque dans les locaux de Tencent en juillet 2024 afin de discuter d’un potentiel projet The Last of Us avec Aurora Studios, filiale de Tencent, qui est justement maintenant en train de développer Light of Motiram.
Cela serait survenu après le refus d’un pitch de Tencent pour un jeu Horizon sur mobiles, qui devait présenter une nouvelle aventure pour Aloy en Asie. Sony n’aurait pas été emballé par le projet malgré l’insistance de l’éditeur chinois à ce sujet, mais aurait toujours été à l’écoute de Tencent à propos de The Last of Us. Et c’est là que les choses se gâtent.
Le document citerait un témoignage d’Olivier Courtemanche, qui est en charge de la division mobile au sein des PlayStation Studios. Selon l’intéressé, si l’objectif du rendez-vous était bien de parler d’un jeu The Last of Us, Tencent aurait en quelque sorte « piégé » Sony en se servant de cela comme un leurre. Durant le rendez-vous, c’est à nouveau le projet de jeu mobile Horizon qui aurait été présenté, le fameux Project Z :
« Je me souviens que la diapositive présentait un personnage féminin dont le costume rappelait le mélange de vêtements tribaux et d’armure métallique d’Horizon, ainsi qu’un hybride robot/animal ressemblant à un animal robotique d’Horizon. Après avoir examiné les supports promotionnels de Light of Motiram, je pense que ces images contenaient des éléments du jeu Light of Motiram. J’étais perplexe face à cette diapositive, car nous avions rejeté une éventuelle collaboration avec Horizon et pensions être là pour discuter de The Last of Us, entre autres opportunités. »
De quoi frustrer Sony, et mieux remettre en perspective la réaction du constructeur face à l’annonce de Light of Motiram.
