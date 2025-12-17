Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre

La faute à des prix qui augmentent au lieu de diminuer

Dans le rapport de Circana publié par l’analyste Mat Piscatella (rapporté par IGN), la conclusion est pour le moins brutale. Jamais aussi peu de consoles ne s’étaient vendues durant un mois de novembre depuis 30 ans aux États-Unis. Rien que par rapport à l’année dernière, on note une baisse de dépenses dans ce secteur de près de 27%, avec 1,6 millions de machines vendues. L’industrie n’était jamais descendue aussi bas depuis les 1,4 millions de consoles vendues en 1995. La PS5 note une baisse de 40% dans ses ventes d’une année à l’autre, mais ce n’est pas autant que la Xbox Series qui est en chute libre de -70%.

Pourtant, avec la sortie de la Nintendo Switch 2, qui a eu droit à un lancement historique, ce constat pourrait paraître étonnant, même si les ventes ralentissent à cause d’un prix élevé. Sans oublier le succès surprise de cette fin d’année aux États-Unis, la NEX Playground, une machine qui propose des tas mini-jeux familiaux et qui fait un carton, au point d’être plus vendue que la Xbox Series sur ces dernières semaines.

Et ça ne va pas beaucoup mieux du côté des ventes de jeux physique, en déclin de 14%, là encore pour atteindre un niveau jamais vu depuis novembre 1995. Call of Duty: Black Ops 7 a permis de booster un peu les résultats en se classant premier des ventes ce mois-ci, mais cet épisode ne fait pas autant d’étincelles que les précédents opus. Une situation qui s’explique en partie par l’état de l’économie américaine, qui fait face à une crise depuis la mise en place des tariffs imposés par Donald Trump. La priorité n’est plus forcément donnée aux jeux et aux consoles, tandis que les prix d’autres matériaux (comme la RAM) augmentent. Ce bilan doit encore être complété avec le mois de décembre pour avoir une analyse plus large sur l’année qui vient de s’écouler.