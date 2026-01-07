Aux États-Unis, les 5 jeux les plus joués sur les consoles PlayStation en 2025 sont les mêmes qu’en 2024

Le grand public fait du surplace

On aurait pu s’attendre à ce qu’ARC Raiders ou Battlefield 6 viennent un peu bousculer l’ordre établi sur les consoles PlayStation aux États-Unis, mais c’est loin d’être le cas. L’analyste Mat Piscatella nous montre aujourd’hui qu’en 2025, ce sont encore les 5 mêmes licences qui règnent sur le marché, avec le même classement qu’en 2024, à savoir :

Fortnite Call of Duty Grand Theft Auto 5 Roblox Minecraft

2025's top 5 most played games on US PlayStation ranked by % of active panel that played:1 – Fortnite2 – Call of Duty3 – GTAV4 – Roblox5 – MinecraftSame list for 2024:1 – Fortnite2 – Call of Duty3 – GTAV4 – Roblox5 – MinecraftSource: Circana Player Engagement Tracker — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-01-06T15:20:42.098Z

On imagine que seul Call of Duty « change » un peu dans la mesure où Black Ops 7 est venu apporter un peu de « fraicheur » (oui, ça fait beaucoup de guillemets) à ce classement, même s’il est sans doute question de Warzone avant tout. Sur Xbox, la liste est la même si ce n’est pour la position de certaines licences, puisque c’est Call of Duty qui est le plus populaire chez Microsoft, ce qui parait logique avec le Game Pass.

Un classement qui ne surprendra personne mais qui n’est évidemment pas représentatif de toute la créativité de l’industrie au cours de ces douze derniers mois. En 2026, il y a de fortes chances pour que cette liste ne bouge pas, à une exception près : GTA 6 pourrait remplacer l’inépuisable GTA 5. À condition qu’un nouveau report ne soit pas dans les tuyaux.