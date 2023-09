L’augmentation du prix du Xbox Game Pass est inévitable selon Phil Spencer

La fin de l’abondance comme dirait l’autre

Avec la récente hausse de la Xbox Series X et de son abonnement phare, Microsoft se focalise d’autant plus sur son Xbox Game Pass pour faire avaler la pilule d’une console vendue à 550 €. Cette rentrée ne déçoit pas puisque le service a accueilli de nombreux jeux populaires à l’image de Starfield ou Lies of P, et l’année 2024 semble être plutôt riche pour les possesseurs de l’abonnement. Mais toutes ces nouveautés finiront par avoir un coût, comme le rappelle Phil Spencer.

Dans une interview accordée à Game Watch lors du Tokyo Game Show, Spencer est revenu sur la question de l’avenir du Game Pass et sa progression. Plus le service sera enrichi, notamment avec les jeux d’Activision-Blizzard, plus son prix devra être ajusté afin que l’abonnement soit toujours viable pour Microsoft. Ainsi, une augmentation de son prix est « inévitable » :

« Bien que l’objectif principal soit d’offrir plus de valeur au consommateur, l’augmentation du prix est, je pense, inévitable. Nous avons récemment augmenté nos prix, mais la décision a été prise après mûre réflexion. Nous pensons qu’il est important de fournir des services dont la valeur est reconnue même si les prix augmentent. »

S’il existe parfois des offres pour s’abonner au Xbox Game Pass à moindre prix, il faut s’attendre à devoir débourser de plus en plus d’euros dans cet abonnement d’ici les prochains mois ou les prochaines années. Ce qui semble logique, bien que regrettable.