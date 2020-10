Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy détaille ses mécaniques de combat

Après un premier épisode fort convaincant, Atelier Ryza 2 pointera le bout de son nez cette année au Japon et plus tard dans le reste du monde. La sortie approchant à grands pas, Gust nous livre aujourd’hui de nouvelles informations sur le titre via le magazine nippon Famitsu.

De nouvelles mécaniques de jeu pour Atelier Ryza 2

Surnommé « Real-Time Tactics Battle », ce système de combat introduit dans Atelier Ryza premier du nom va s’étoffer légèrement. Il sera désormais possible de bloquer les attaques ennemies, ce qui permettra d’obtenir des points d’action (AP) selon le timing de la garde. A côté de cela, nous retrouverons le fameux niveau de tactique permettant d’utiliser des compétences gratuitement si l’on gère bien ses actions pendant plusieurs tours, mais aussi les fameux Fatal Drive (coups ultimes) et les Actions Orders qui confèrent des bonus lorsqu’on réalise des actions conseillées par nos alliés.

Si le gameplay lors des affrontements semble donc relativement similaire à celui de l’épisode précédent, on constate qu’il devrait tout de même se peaufiner un peu, comme nous l’a d’ailleurs confirmé le producteur du jeu dans notre interview.

Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy sera disponible ce 3 décembre au Japon sur PS4 et Switch, puis en janvier sur PC. La version occidentale sera quant à elle disponible cet hiver sans plus de précision sur ces mêmes supports ainsi que sur PlayStation 5.