Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack : La compilation remasterisée détaille ses nouveautés et arrivera le 13 novembre

Le contenu inédit se dévoile

Trois jeux pour le prix d’un, Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack se présente comme la meilleure manière de se lancer dans ce pan apprécié de la licence de Gust et Koei Tecmo. Les jeux reviennent tous dans une version DX apportant du contenu inédit, que l’on peut voir un peu plus en détail au sein d’un « First Trailer » diffusé en ligne.

La vidéo revient donc jeu par jeu sur les nouveautés embarquées :

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout DX intègre les personnages jouables supplémentaires Kilo Shiness, Agatha Harmon, Romy Vogel, et ajoute des histoires annexes liées à Bos et Kilo. Un nouvel épilogue sera aussi là pour mieux faire la jonction entre cet épisode et le deuxième.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX intègre les personnages jouables supplémentaires Lila Decyrus et Empel Vollmer ainsi que des histoires additionnelles les concernant. Deux nouvelles cartes et des événements inédits seront également à retrouver.

Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key DX intègre les personnages jouables supplémentaires Serri Glaus, Clifford Diswell et Kilo Shiness. Des histoires annexes mettront en scène Serri et Clifford, et un nouvel événement concernera Kilo. On notera aussi l’arrivée de la monture « Wind Beast » qui récoltera automatiquement des ressources pour nous durant l’exploration.

Ensuite, et tous les opus sont concernés, on retrouvera tout un tas de DLC (gratuits et payants) déjà sortis et inclus d’office, comme des recettes, des cartes et autres maillots de bain. Des tenues, nous en accueillerons aussi des inédites, spécialement prévues pour ces versions DX. D’autres améliorations seront à découvrir, dont la possibilité de modifier les paramètres des combats.

Si ce maxi best of d’Atelier Ryza est alléchant, rappelons une fois encore que seul le deuxième épisode est traduit en français, et que la compilation est uniquement en dématérialisé par chez nous.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack arrivera le 13 novembre sur PC, PS5, PS4, Switch 2 et Switch.