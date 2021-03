Un million d’exemplaires distribués pour la série Atelier Ryza

Avec deux opus au compteur, la série Atelier Ryza semble avoir réussie à Gust et Koei Tecmo si l’on en croit la nouvelle du jour.

Du fan service qui paye ?

To celebrate shipping one million copies of the Ryza series, we will be releasing a special DLC costume for #AtelierRyza and #AtelierRyza2 at a later date!🥳 ⚗️- https://t.co/nau3SWE212

🌿- https://t.co/AvwlshKZ3q#KTFamily pic.twitter.com/kOCsHLnaUY — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) March 29, 2021

L’éditeur annonce que le cumul des copies distribuées pour Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout et Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy atteint aujourd’hui le million. Une belle performance pour cette licence de niche qui a décollé avec le premier opus et un design de l’héroïne qui a convaincu bon nombre de joueurs (en plus de buzzer sur les réseaux sociaux).

Toutefois, tout en restant dans le domaine de l’hypothèse, on peut présumer que le second opus a fait aussi bien, ou moins bien, que le premier puisque ce dernier était déjà à 420 000 exemplaires distribués en 2020. Une façon pour Koei de placer ce beau chiffre tout rond.

Il faut dire aussi qu’Atelier Ryza 2 est sorti chez nous il y a peu de temps, soit le 29 janvier dernier. D’ailleurs, notre retour était plutôt positif malgré quelques défauts évidents. A l’occasion de cet heureux évènement, Koei Tecmo proposera un DLC gratuit avec un costume « Divertimento Embrace ». Le costumes bonus « Summer Adventure » sera aussi remis à la vente pour l’occasion.