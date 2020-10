Atelier Ryza 2 : Interview avec Junzo Hosoi, producteur

Alors que la série Atelier a entamé un nouveau départ avec Atelier Ryza il y a quelque temps, ce renouveau a donné des ailes à cette licence de niche qui a connu un succès critique et commercial plus que louable. Précisons tout de même que le design de l’héroïne avait fait grand bruit sur les réseaux à l’époque mais il serait malhonnête d’expliquer ce succès uniquement par ce phénomène car le titre a également été apprécié pour ces nouveautés au niveau du gameplay et de l’exploration.

Il n’est donc pas étonnant qu’une suite voit le jour avec Atelier Ryza 2 surtout que ce n’est pas vraiment une surprise si l’on connait un peu la franchise mais le studio Gust a tout de même rompu une tradition en gardant l’héroïne qui a contribué au succès. A l’occasion d’une interview, nous avons pu poser quelques questions à monsieur Junzo Hosoi, producteur sur Atelier Ryza 2.

Une suite avec plus de verticalité

Qu’est-ce qui vous a encouragé à sortir une suite à Atelier Ryza au lieu de travailler sur un nouvel opus de la licence ?

Nous avons pensé à une suite avec le même protagoniste depuis le développement du premier opus. Il s’est avéré par la suite que les joueurs voulaient également une suite pour Ryza donc nous avons été capable de la développer avec la même héroïne. L’une des caractéristiques de la série Atelier est que les joueurs peuvent observer les différents personnages grandir au fil des opus d’une même série (ndlr : Les jeux Atelier sont divisés en plusieurs segments ou séries comme Arland, Dusk, Ryza…, on peut ainsi avoir plusieurs héroïnes différentes à chaque opus mais dans un même univers).

Toutefois, lorsque le protagoniste change du premier au second jeu, il y a une habitude à ce que le protagoniste du premier devienne un support au second. Dans ce jeu, nous voulions affronter cette règle tacite dans les séries Atelier. Une autre raison majeure est que nous voulions raconter une histoire où des enfants ayant vécu une aventure puissent se réunir de nouveau pour une autre.

Atelier Ryza 2 promet d’être un opus offrant plus de liberté par rapport à d’habitude. Vous êtes-vous dirigés sur un monde ouvert comme ce fut le cas pour Atelier Firis ou bien un hybride entre le dernier et Atelier Ryza avec des environnements plus fermés ? Pouvez-vous aussi nous en dire plus à propos des mécaniques d’exploration ?

Je pense que c’est un peu différent d’Atelier Firis. Dans Atelier Ryza 2, notre intention est de créer des zones avec différentes hauteurs. Ryza peut ainsi monter des échelles, nager en 3D, utiliser des cordes pour se déplacer vers des endroits éloignés, ect. Nous faisons attention à ne pas rendre les déplacements uniquement horizontaux mais aussi verticaux.

Contenus et traductions

Atelier Ryza semble être au-delà des attentes en matière de ventes. Peut-on ainsi espérer des sous-titres dans d’autres langages dans un futur proche et plus particulièrement dans ce prochain opus ?

Nous sommes heureux que de nombreux joueurs aient joué à Atelier Ryza et je remercie tout le monde. L’équipe de développement travaille dur sur ce point afin que, en plus des fans de la série Atelier et des JRPG, le plus de monde possible puisse jouer à Atelier Ryza 2.

Le premier Atelier Ryza avait beaucoup de DLC, chacun se concentrant sur un membre du groupe. Est-il nécessaire d’avoir fait ce dernier pour comprendre le second épisode ? D’ailleurs, faut-il obligatoirement avoir fini le premier jeu pour apprécier le second ?

Les DLC d’Atelier Ryza sont simplement des scénarios annexes racontant le quotidien des personnages, et il n’y a donc aucun problème pour comprendre Ryza 2 si vous ne les avez pas fait. D’un autre côté, je dirais que le dernier DLC « The End of an Adventure and Beyond » (« La fin d’une aventure et au-delà ») introduit quelques bases d’Atelier Ryza 2 donc nous vous recommandons d’y jouer !

Une série qui a de l’âge

Quel est votre état d’esprit lorsque vous devez renouveler une vielle formule ? Est-ce difficile d’apporter des nouveautés sans décevoir les fans de toujours ?

De nombreux producteurs et directeurs ont contribué à la série Atelier. Le producteur et le directeur de chaque série ont à chaque fois une nouvelle façon de voir les choses, et leurs propres opinions, et je pense que c’est une bonne chose. Ce qui est récurrent, c’est que l’on utilise les retours de la presse et des joueurs. En plus de ça, je pense qu’il est important que chaque créateur conclu leur série Atelier. Mais quels sont les choses que les fans vont accepter ? Le degré de changement pouvant être fait, c’est vraiment quelque chose qui vient avec l’expérience et l’instinct, ça me rend nerveux et c’est un peu effrayant.

Comme nous l’avons dit, Atelier Ryza a connu un succès surprenant. Qu’est ce qui l’a rendu encore plus populaire que les autres selon vous ?

Je pense que le chara-design attractif de Torimamono-san y a contribué énormément. Nous sommes vraiment heureux des nombreux retours envers son travail. L’autre raison peut être aussi que nous avons revu le système de jeu, les environnements et nous avons introduits de nouvelles fonctionnalités. Nous avons reçu de nombreux retours positifs et les ventes continuent d’augmenter.

Quelques années se sont écoulées entre Atelier Ryza 1 et 2, l’héroïne a quelque peu changé au niveau du design. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Quelles sont les idées derrière ces changements ?

Trois ans se sont écoulés dans le monde de Ryza. Nous pensions que Ryza serait influencée par Klaudia, et penserait donc un peu plus à son look. Par contre, Ryza reste très attachée à ses affaires donc le nouveau design garde tout de même un peu de ses anciens vêtements. Nous avons imaginé comment ces personnages ont bien pu passer ces trois années et la façon dont ils ont choisi leurs propres vêtements.

Un tout nouveau virage avec Ryza

Atelier Ryza a complètement abandonné l’utilisation de fins alternatives. Était-ce une volonté par rapport à cette suite ? Est-ce que ce système reviendra dans ce nouvel opus ?

Nous pensions que leur aventure ne se base pas par rapport aux relations personnelles entre les personnages mais de quelque chose qui vient du fait d’être tous ensemble. Donc nous pension que c’était mieux d’avoir une histoire qui finisse avec Ryza et ses amis au lieu de Ryza et un autre personnage.

Quelques détails spécifiques à propos d’Atelier Ryza 2 sont encore secrets, mais je peux dire que les évènements autour des personnages (character events) auront plus de contenu.

Atelier Ryza nous a montré un gameplay plus rafraichissant comparé au reste de la série. Peut-on s’attendre à d’autres innovations pour cette suite ?

Oui vous pouvez vous attendre à plus lorsqu’il sortira. Nous avons essayé de nouvelles choses dans le précédent, donc certaines particularités n’étaient pas assez peaufinées. Pour ce jeu, nous avons fait quelques changements et améliorations d’après les retours des joueurs et de la presse. Nous sommes confiants dans le fait qu’il sera bien plus apprécié.

C’est difficile de voir un nouvel Atelier sans une héroïne, nous sommes quelque peu habitués désormais. Pensez-vous qu’il s’agit d’une chose essentielle que vous voulez absolument garder ou pensez-vous à d’autres choses pour le futur comme un duo à la Escha & Logy ?

Pour le moment, je pense que nous devons conserver ce trait. Par contre, nous considérons que les joueurs veulent plus lors nous créons nos jeux. Nous avions un protagoniste homme dans Mana Khemia et Atelier Iris donc c’est une possibilité.

Merci beaucoup !

Atelier Ryza introduisait de nouvelles choses et il semblerait que ce deuxième opus continuera dans cette voie tout en peaufinant les acquis. Il est intéressant de voir que chaque « série » dispose de nouveaux leaders en matière de développement afin de donner en permanence à la licence un nouveau souffle à la licence. Une pratique qui a payé si l’on en croit les chiffres de ventes.

Atelier Ryza 2 sortira chez nous cet hiver sur PS4, PS5 et Switch. La version PC arrivera en janvier 2021.