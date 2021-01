Atelier Ryza 2 est disponible aujourd’hui sur consoles, tout ce qu’il faut savoir

Après un premier épisode ayant explosé les records de la série, Atelier Ryza se voit doté d’une suite disponible dès à présent sur la plupart des supports actuels, et en français ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour le lancement.

Histoire

Atelier Ryza 2 prend place 3 ans après le premier opus. Si avoir terminé ce dernier est un plus, ce n’est pas du tout une nécessité pour comprendre cette suite qui permet de vivre une toute nouvelle histoire.

Alchimiste désormais expérimentée, Reisalin Stout décide de se rendre à la grande Capitale, bien loin de sa petite île natale, afin d’étudier d’anciennes ruines qui devraient lui permettre de progresser en alchimie. Au fil de ses aventures, elle se liera d’amitié avec une étrange créature qui semble liée aux ruines en question et à une sombre légende…

Gameplay, alchimie et exploration

Reprenant les bases de son prédécesseur, le titre vous met face à des affrontements en semi temps réel où le temps ne s’arrête pas lorsque vous sélectionnez les actions de votre personnage. Proposant de contrôler une équipe de 3 protagonistes, les combats se veulent très dynamiques et présentent pas mal de petites subtilités, comme la présence d’une garde ou la gestion de la jauge d’AP et de CC, permettant de lancer des capacités spéciales.

Quand vous ne vous battez pas, vous passez énormément de temps à explorer de vastes zones dans lesquelles il est possible de se déplacer à pieds ou sur une monture. Il est désormais également possible d’escalader, de nager et même de plonger afin de récolter des matériaux inédits. Ces matériaux vous permettront de faire de l’alchimie, concept au cœur de la licence. Concrètement, ce système vous permettra de fabriquer toutes sortes d’objets et d’équipements parfois nécessaires à l’avancée du scénario.

Configuration

MINIMALE :

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires Système d’exploitation : Windows 8.1/10 64bit Processeur : Intel Core i5 4460 Mémoire vive : 8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1050 ou 1280×720 DirectX : Version 11 Espace disque : 26 GB d’espace disque disponible



RECOMMANDÉE :

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires Système d’exploitation : Windows 8.1/10 64bit Processeur : Intel Core i7 6700 Mémoire vive : 16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou 1920×1080 DirectX : Version 11 Espace disque : 26 GB d’espace disque disponible



Les informations à retenir

JRPG avec des combats en semi temps réel très dynamiques

Voix japonaises uniquement

Sous-titres français pour la première fois depuis plus de dix ans !

pour la première fois depuis plus de dix ans ! Disponible en version physique et en dématérialisé

Environ 30h de jeu en ligne droite en normal, environ le double pour le 100%

L’alchimie au centre du concept

Possibilité de personnaliser son atelier

Disponible sur PC (Steam), PS4 et Switch

Upgrade PS5 gratuite au lancement du jeu

au lancement du jeu Prix de lancement : environ 60€

Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy est disponible dès à présent sur PS4, PS5, Switch et PC (via Steam). Vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant sur ce lien.