Après la réussite critique et surtout commerciale du premier opus, Gust s’était empressé de mettre en chantier Atelier Ryza 2, visant une sortie sur les mêmes supports que l’opus précédent. Aujourd’hui, nous apprenons que cet épisode arrivera aussi sur next-gen.

Une sortie PS5 pour Atelier Ryza 2

En effet, on savait que ce Atelier Ryza 2 allait sortir sur PS4, Switch, PC mais ce Tokyo Game Show 2020 nous a officialisé la sortie du jeu sur PlayStation 5, seule plateforme de nouvelle génération concernée. C’était aussi l’occasion de découvrir un nouveau trailer ainsi que du gameplay, à retrouver dans la vidéo ci-dessous (entre 32 minutes 14 et 44 minutes 39).

Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy sera disponible ce 3 décembre au Japon sur PS4 et Switch tandis qu’il sortira en hiver dans nos contrées sur PS4, PS5 et Switch, versions qui seront suivies de la version PC (via Steam) en janvier 2021.