Atari est en passe d’acquérir pour 4,5 millions d’euros Thunderful Group, qui entame une restructuration

La foudre peut frapper deux fois au même endroit

Atari n’a certainement pas navigué à vue au moment de jeter son dévolu sur Thunderful Group. La société suédoise d’environ 330 employés et détentrice des droits de licence telles que Steamworld, Lost in Random, Planet of Lana et une vingtaine d’autres, n’était pas dans une bonne passe financière d’après le sommet de la hiérarchie.

Le conseil d’administration est en effet insatisfait de la trésorerie actuelle de l’entreprise avec un « trimestre difficile » récemment clos. Le dernier jeu majeur en date, Lost in Random: The Eternal Die, n’a pas livré les résultats commerciaux escomptés, avec moins de ventes que prévu. Le bilan a été fait au 30 juin : la dette nette de Thunderful a atteint les 85 millions de couronnes suédoises, et les liquidités disponibles s’élèvent à 32 millions.

Comment améliorer rapidement les choses ? Déclarer le lancement d’une restructuration et réduire les coûts, ce qui entrainerait une augmentation de la trésorerie significative de 40-45 millions de couronnes suédoises pour 2026. Mais vous le savez désormais très bien, qui dit restructuration dit notamment licenciements. On ne sait pas vraiment combien de personnes sont concernées. Le PDG de Thunderful Patrick Svensk s’est exprimé :

« Il est regrettable de devoir mettre en place de nouvelles mesures opérationnelles qui affectent une partie de nos collègues. Maintenant, je suis convaincu que c’est le bon choix pour Thunderful , afin de créer une organisation efficace au sein du secteur de l’édition, tout en gardant notre pipeline de sorties intact. »

Pas de changement sur les projets en cours donc, même si on notera le changement d’organigramme symbolique amenant le CEO Martin Walfisz à quitter son poste. Mais nous retiendrons évidemment les licenciements, qui ne sont malheureusement pas inédits chez Thunderful puisque rappelez-vous, l’an dernier, 20% des effectifs avait pris la porte. Il faut croire que ça ne suffisait pas.

Dans ce climat, et dans le même temps, Atari a donc vu de la lumière et a poussé la porte afin d’engager une opération visant à acquérir 82% des actions de Thunderful Group, représentant 4,5 millions d’euros (50 millions de couronnes suédoises). Le CEO d’Atari Wade Rosen adoube presque la restructuration du groupe suédois et « est confiant que Thunderful reviendra sur une voie de croissance rentable tout en contribuant à développer davantage les opérations d’Atari en Europe ».

La transaction nécessite quand même l’approbation des actionnaires de Thunderful qui s’exprimeront lors d’une assemblée générale à la fin du mois d’août, mais tout semble n’être plus qu’une question de temps avant l’officialisation de l’acquisition.