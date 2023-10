La console portable Asus ROG Ally Z1 Extreme est déjà en réduction avec 100 € de moins

Le marché des consoles portables façon PC commence à être bien garni et plusieurs fabricants se sont lancés dans la course à celui qui proposera la meilleure alternative au Steam Deck. ASUS a donc lancé sa propre machine cette année avec la ROG Ally Z1 Extreme, qui a bénéficié d’un modèle un peu moins onéreux il y a peu de temps avec la ROG Ally Z1 tout court. Deux consoles très prisées et qui font de l’œil à toutes celles et ceux qui veulent jouer à leurs jeux PC en nomade. Et ça tombe bien, puisqu’elles sont déjà en promotion.