Asus ROG Ally 2 : Des visuels en ligne appuient la version d’un modèle en collaboration avec Xbox

Le X de Xbox chez ROG Ally ?

Grâce à 91mobiles et VideoCardz qui ont farfouillé depuis des listings du Asus ROG Ally 2, des photos de l’engin ont été diffusées en ligne. Le premier enseignement, c’est que deux modèles seraient prévus, un noir et un blanc. Et si l’on dépasse les traces de doigt, on se rend compte d’une chose : le modèle noir embarquerait un bouton reprenant le logo de Xbox, près du joystick gauche.

On aurait aussi deux ou trois informations sur les caractéristiques techniques. Un écran 7 pouces LCD 120hz et un processeur AMD 20W Aeirth Plus 4 cœurs pour le modèle blanc, là où le noir possèderait un AMD 36W Ryzen Z2 Extreme 8 cœurs. Sans doute pas un hasard si le modèle détenant le bouton Xbox est le plus puissant des deux. Deux connecteurs USB-C sont aussi à noter au sommet, et le design a sensiblement évolué, notamment au niveau des poignées et du grip.

Si la manière dont s’articule l’écosystème avec un tel produit reste plus que flou, on imagine bien que le bouton embarqué simplifiera la navigation et l’accès à, au hasard, le catalogue Game Pass. La prudence reste évidemment de mise, en attendant d’en savoir davantage avec un caractère plus officiel, mais l’étau se resserre sur la véritable teneur du Projet Kennan.