Assassin’s Creed Shadows s’offre aujourd’hui une nouvelle collaboration avec… L’Attaque des Titans

Shinzo wo Sasageyo !

Ubisoft s’est certainement dit que puisque Assassin’s Creed Shadows se déroulait au Japon, autant collaborer avec l’une des œuvres culturelles japonaises les plus puissantes du moment. C’est donc le manga L’Attaque des Titans qui s’invite dans le jeu d’Ubisoft dès aujourd’hui, avec une collaboration spéciale pour le moins assez étrange.

Ici, Naoe et Yasuke vont devoir s’aventurer dans une caverne de cristal qui évoquera évidemment de nombreux souvenirs aux fans du manga, avec même le titan d’Eren présent dans le décor, et un autre colosse qui va se dresser sur la route du duo. On verse dans l’absurde, mais rappelons que la licence n’a jamais été très terre-à-terre. on remarquera également que Naoe aura droit à une tenue spéciale, celle de Mikasa dans son uniforme du Bataillon d’exploration. Pas d’équipement tridimensionnel pour autant, mais le personnage reste de toute façon assez bien équipé comme cela.

Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira le 2 décembre sur Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.