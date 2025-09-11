Assassin’s Creed Shadows : La version 1.1.1 est disponible, pour préparer la sortie du DLC et offrir un costume d’Ezio

Ubisoft fait le bō

Cette mise à jour 1.1.1 pour Assassin’s Creed Shadows est désormais disponible sur toutes les plateformes, et il vous faudra faire de la place sur votre SSD puisqu’elle est massive, étant donné qu’elle prépare le terrain pour le DLC qui sortira le 16 septembre. Voici le poids du patch sur chaque plateforme :

PS5 : 12.94 Go

Xbox Series : 33 Go

Mac : 24 Go

PC : 42 Go

Steam : 17 Go

Cette update permet d’enlever la précédente limite de niveau, qui passe à présent au niveau 100, vous laissant une marge de progression encore plus grande qu’auparavant. Beaucoup d’améliorations sont aussi à noter du côté du Repaire, pour accélérer sa croissance ou pour gagner plus d’argent facilement. On notera également la possibilité d’avancer l’heure de la journée, tandis que la Forge peut maintenant être améliorée au niveau 6 pour crafter des équipements dans deux niveaux de rareté inédits, Mythique et Artéfacts.

De plus, le HUB Animus se dote de nouvelles récompenses qui sont cette fois-ci à l’effigie d’Ezio, sans doute l’Assassin le plus populaire de la saga. Vous pourrez ainsi débloquer son costume pour apporter une touche de charme italien à votre balade au Japon. Le patch note complet est à découvrir sur le site d’Ubisoft.

Ubisoft nous rappelle que le DLC sera aussi accompagné d’une mission gratuite qui nous permettra de débloquer un bō, un long bâton que Naoe pourra manier pour se défaire de ses ennemis. Rendez-vous le 16 septembre pour découvrir tout cela.

Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.