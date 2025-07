Assassin’s Creed Shadows dévoile sa feuille de route pour l’été et la date de son DLC « Traque sur Awaji » calé pour septembre

Le New Game + débarque

Disponible dès le 29 juillet prochain, le New Game + pourra être déclenché à partir du moment où la dernière mission a été terminée et que le générique est lancé. Au programme : remise à zéro de l’histoire (avec la possibilité de tester d’autres configurations de jeux entre Yasuke et Naoe), de la progression du tableau d’objectifs et de la découverte de la carte. Cependant, pas de panique, vous conserverez votre niveau de personnage, les équipements débloqués, le rang de connaissance utile pour apprendre de nouvelles compétences et surtout l’avancement de la personnalisation du Repaire, au cas où vous l’auriez bien aménagé.

Au lancement du New Game Plus, vous aurez le choix entre démarrer l’histoire du tout début avec l’assaut sur Iga et la découverte des personnages, ou bien de démarrer après le prologue une fois que Naoe hérite du Repaire de la part de Tomiko.

Autre modification majeure, l’augmentation maximale du niveau qui passe de 60 à 80 (en New Game + ou non), de nouveaux rangs de connaissances et de maîtrises (jusqu’à 10), ainsi que de nouvelles améliorations pour tous les bâtiments du Repaire, y compris pour la forge de Heiji. Et au cas où vous réussiriez une fois de plus à aller au bout de l’aventure, de belles récompenses sont promises par les développeurs et développeuses.

Traque sur Awaji est daté

Furtivement, le premier DLC d’Assassin’s Creed Shadows, intitulé Traque sur Awaji, s’est dévoilé en quelques rares images, mais a surtout profité de cette prise de parole pour officialiser sa date de sortie calée au 16 septembre 2025. Au programme : une toute nouvelle région à explorer avec de nouveaux outils et nouvelles armes, des nouvelles tenues, nouveaux boss et un nouveau chapitre de l’histoire du jeu (puisqu’il faudra avoir terminé le jeu pour y accéder), pour plus de 10h de jeu au total. Et c’est gratuit pour toutes les précommandes !

D’autres nouveautés attendues

Ce mois de juillet est aussi l’occasion de voir débarquer un nouveau Projet au sein de l’Animus, le troisième depuis le lancement du jeu. À vous de nouveaux défis pour débloquer des récompenses au sein du Projet « Mnemosyne ».

Les équipes ont également dévoilé la possibilité de dévoiler précocement la carte à partir du moment où vous activez chaque point de vue dans une région donnée, tout comme la possibilité d’avancer rapidement l’heure de la journée jusqu’à l’aube ou jusqu’au crépuscule (qui n’était d’ailleurs pas prévu initialement, mais a été codé grâce au retour des joueurs et joueuses). De plus, la fréquence d’images peut désormais être débloquée dans les cinématiques uniquement sur PC pour profiter des grosses configs. Toutes ces nouveautés sont attendues gratuitement pour début septembre sans précision.

Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC et consoles depuis le 20 mars dernier. N’hésitez pas à parcourir notre soluce complète ou notre test pour en apprendre plus sur le jeu.