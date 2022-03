Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de sorcière des neiges. Celle-ci est obtenable dans la Tour de Renna aux Trois Sœurs uniquement après avoir suffisamment progressé dans la quête de Ranni.

Où trouver l’Armure de sorcière des neiges ?

Emplacement : Zone des Trois Sœurs en Liurnia dans la Tour de Renna

Pour vous rendre à cette tour, il vous faudra avoir progressé suffisamment dans la quête de Ranni jusqu’à être rentré en possession de la Marque maudite de mort dans la Tour divine de Liurnia. Vous pourrez ensuite vous rendre dans la Tour de Renna aux Trois Sœurs, celle qui restait inaccessible jusqu’alors. Juste après être monté à l’étage via l’échelle vous trouverez un coffre derrière vous contenant l’Armure de sorcière des neiges.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.