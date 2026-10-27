Armoires à armes Call of Duty DMZ : quels sont les emplacements des marchés noirs ?

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Grâce aux opérations de Call of Duty DMZ, vous allez pouvoir mettre la main sur certaines clés ; notamment celle de l’armoire à armes des marchés noirs de Ville morte et du village de Hanrim. Dans ce guide, on vous donne leurs emplacements pour que vous puissiez aller utiliser vos clés.

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Source : ActuGaming

Où trouver le magasin d’armes du marché noir de la Ville morte sur Call of Duty DMZ ?

À l’inverse des autres clés de Call of Duty DMZ, la clé des marchés noirs permet d’ouvrir la porte de deux armoires à armes. Cela dit, dès que vous utilisez la clé, cette dernière est consommée, sauf si vous disposez du trait qui permet de garder les clés utilisées.

À tout le moins, avant d’ouvrir une armoire à armes, vous devez connaître la position des deux marchés noirs de Hajin. Ainsi, cette partie va principalement concerner le marché noir situé dans le sud de Ville morte.

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Source : ActuGaming

Allez tout à l’est de la ville, puis rendez-vous dans le bâtiment qui se trouve le plus au sud, juste avant la tour de renseignements. En descendant au sous-sol, vous serez en mesure d’accéder à deux armoires à armes, mais aussi à des conteneurs pouvant en détenir.

Où trouver le magasin d’armes du marché noir du village Hanrim sur Call of Duty DMZ ?

Passons maintenant au marché noir situé au village de Hanrim. Allez en direction du poste de police, puis allez dans le bâtiment qui se trouve au centre du village. Vous pouvez facilement le reconnaître puisqu’il est le seul polygone concave, soit un rectangle avec les coins rentrants.

Prenez les escaliers qui permettent de rejoindre le sous-sol, éliminez les éventuels adversaires qui peuvent se trouver sur votre chemin, puis cherchez les armoires à armes présentes dans le bâtiment.

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Source : ActuGaming

Ces clés valent-elles le coup dans Call of Duty DMZ ?

Absolument ! Dans l’un de ces magasins (Songdo Wharf), on a pu mettre la main sur le Patriot XMR rare et la VEL 46 ultra (dans la fameuse armoire à armes). On ignore si cela était un coup de chance, mais une chose est sûre : on retournera dans ces sous-sols.

Et voilà pour la clé des armoires à armes des divers marchés noirs d’Hajin dans Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter nos autres guides. Sinon, rendez-vous sur la rubrique Actualités pour rester aux faits des dernières infos.

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