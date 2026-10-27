Apex Call of Duty Modern Warfare 4 : quelle est cette nouvelle fonctionnalité d’armes ?

Quelle est la fonctionnalité Apex dans Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Apex est une catégorie d’accessoires totalement à part dans Call of Duty: Modern Warfare 4. Cet accessoire unique à chaque arme n’utilise pas d’emplacement sur les cinq emplacements standards pour configurer une classe.

Ces accessoires ne sont pas là pour simplement améliorer les statistiques d’une arme, mais viennent entièrement modifier la nature même de l’arme. Pour vous donner un exemple, un fusil d’assaut pourra posséder deux chargeurs, un fusil de précision devenir une arme semi-automatique ou un outil de destruction majeure.

Source : ActuGaming

Cela dit, ces accessoires ne peuvent pas s’équiper comme on le souhaite : vous devez fermer les yeux sur un type précis d’accessoire. On pense notamment à l’interdiction d’ajouter une lunette, une crosse, un canon, etc.

Ainsi, la fonctionnalité Apex vient modifier votre arme pour apporter un peu de piment à vos parties.

Comment débloque-t-on les accessoires Apex dans Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Les accessoires Apex ne peuvent pas se débloquer aussi facilement. Vous devez atteindre le niveau maximal d’une arme pour débloquer son accessoire Apex. Fort heureusement, il ne faudra pas craindre de monter vos niveaux de Prestige puisque la progression de vos armes sera conservée. Le Prestige ne touche que que votre niveau d’opérateur, le déblocage des armes, des atouts et des séries.

Alors, pour être en mesure de profiter de ces accessoires, il est plus que nécessaire de monter le niveau de vos armes, sans quoi vous ne pourrez pas en profiter. Voici quelques exemples pour vous donner une petite idée de ces accessoires Apex dans Call of Duty: Modern Warfare 4.

Source : ActuGaming

GS Magna (pour le .50 GS) : Transforme le redoutable pistolet en une arme entièrement automatique.

Oden Sentinel (pour l’Oden) : Équipe l’arme d’un suppresseur, d’une lunette et d’un bipied pour la transformer en un véritable fusil de précision semi-automatique.

PPSh-41 Ember (pour la PPSh-41) : Ajoute un lanceur sous le canon qui crache des rafales de projectiles incendiaires créant des zones de feu au sol.

Warlord Lumen (pour le fusil à pompe Warlord) : Installe une lampe stroboscopique qui éblouit violemment les ennemis dès que vous visez.

Et voilà pour les accessoires Apex dans Call of Duty: Modern Warfare 4 ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides pour éclairer vos lanternes. Sinon, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre rubrique Actualités pour être en mesure d’être au courant des dernières infos sur le jeu.