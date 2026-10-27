Gunny Call of Duty Modern Warfare 4 : quelle est cette nouvelle fonctionnalité ?

Comment fonctionne le Gunny dans Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Pour faire simple, le Gunny est une sorte de petit assistant de personnalisation d’armes dans Call of Duty Modern Warfare 4. En choisissant d’utiliser ses services, ce dernier vous permettra de composer une classe adaptée selon le style de jeu que vous souhaitez (courte portée, équilibré, longue portée).

Alors, pour toutes les personnes qui seraient un peu tatillonnes sur la composition d’une classe, Gunny est l’allié parfait pour composer un premier jet optimisé selon les accessoires dont vous disposez. Cela dit, il faut savoir que vous gardez malgré tout la main sur la classe. Gunny est là pour faciliter la composition, mais il sera toujours de tout remplacer manuellement si vous n’êtes pas satisfait.

Source : ActuGaming

D’ailleurs, il est important de noter que Gunny proposera des classes d’armes de plus en plus optimisées à mesure que vous débloquerez des accessoires. Ainsi, pour profiter pleinement de Gunny, vous devez monter les niveaux d’armes.

Est-ce que Gunny fait un meilleur travail de theorycraft sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Dans les faits, non. Gunny est un outil qui vous permet de créer une classe rapide, sans réelle pression. Il a pour seul avantage de suivre la progression de votre compte. De ce fait, il se montre utile pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de recherches. Or, il sera tout bonnement inutile pour les theorycrafteurs dans l’âme.

La méta et les classes sur mesure restent le cheval de guerre dans Call of Duty Modern Warfare 4. Gunny cherche à garder des stats « positives » partout et applique des règles logiques parfois trop lisses. Les meilleures classes de joueurs acceptent souvent de sacrifier un point faible pour conduire à l’extrême un point fort décisif. La limite de Gunny se trouve précisément sur cette différence.

Source : ActuGaming

Ainsi, si vous souhaitez vraiment performer sur le terrain, il est conseillé de créer votre propre classe ou de suivre des associations proposées par la communauté. Sinon, vous risquez de rester sous un plafond de verre.

Maintenant que vous savez tout sur la fonctionnalité Gunny de Call of Duty Modern Warfare 4, n’hésitez pas à consulter nos autres guides depuis notre rubrique Guides. Si néanmoins cela vous désintéresse, sachez qu’on dispose aussi d’une rubrique Actualités qui vous permettra d’être au courant de toutes les grosses actualités sur la franchise.