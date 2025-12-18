ARK 2 ne devrait pas sortir avant 2028, et la participation de Vin Diesel au projet est toujours floue

ARK: Survival Evolved sera au centre de l’attention en 2026 et 2027

Le suivi d’ARK: Survival Evolved a demandé beaucoup de ressources au studio, et cela continue aujourd’hui puisque l’extension ARK: Lost Colony sera disponible dès cette semaine si l’on en croit Jeremy Stieglitz. Cet épisode a néanmoins été couronné de succès puisqu’à ce jour, 4 millions d’exemplaires auraient été vendus, tandis que les mods cartonnent sur le jeu.

Et cette extension montre à quel point le studio n’a pas abandonné ses ambitions, puisque certaines scènes produites par le studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, L’Attaque des Titans) seront proposées ici pour raconter l’histoire, avec la présence de Michelle Yeoh au doublage ainsi que Madeleine Madden, Auli’i Cravalho, et même Karl Urban qui est de retour. Une roadmap s’étalant jusqu’en 2027 a aussi été partagée, avec plusieurs collaborations à venir.

Tout cela, c’est très bien pour ARK: Survival Evolved, mais qu’en est-il d’ARK 2 ? Eh bien, il faudra a priori attendre fin 2027 avec l’extension Legacy of Santiago pour en avoir un aperçu, puisque cela est décrit comme une préquelle qui pose les bases de cette suite.

Un Vin Diesel encore incertain

Ce qui veut dire que cet ARK 2 ne sortira pas avant 2028. Et encore, c’est ce qui est visé pour le moment par le studio, alors ne prenons pas cela pour argent comptant tant les retards ont été nombreux sur ce jeu. Jeremy Stieglitz déclare :

« L’un des aspects importants du développement d’ARK 2 était la nécessité d’approfondir nos connaissances sur la création du type de jeu que nous souhaitions, et ce, par étapes. Apprendre à maîtriser la technologie et les mécaniques de jeu nous semblait plus judicieux que de sortir directement un produit complet intitulé ARK 2. Avec cette extension, Legacy of Santiago, nous allons donc introduire de nombreuses mécaniques et fonctionnalités que nous souhaitions tester dans ARK 2, initialement comme extension d’ARK: Survival Ascended. »

Studio Wildcard veut ici se montrer très prudent puisqu’il sait qu’il a déjà un jeu qui fonctionne pour le moment, sans réel besoin de prendre trop de risques avec une suite. Surtout parce qu’il n’est pas encore très sûr d’un point épineux : celui de la présence de Vin Diesel.

Annoncé au casting avec la première vidéo du jeu, l’acteur de Fast & Furious n’a pas forcément un emploi du temps très libre, c’est pourquoi le studio ne sait pas encore à quel point il pourra être présent. Et c’est cette incertitude qui empêche Studio Wildcard de bien préparer la dimension narrative d’ARK 2 :

« Nous avons un scénario beaucoup plus ambitieux pour ARK 2. Mais pour être franc, tout dépendra énormément de l’implication de Vin Diesel, qui reste encore incertaine. La question est : quelle sera sa contribution ? Un jour, cinq jours, huit heures ? On ne sait pas. Et son implication déterminera le déroulement du scénario. Nous avons prévu différentes approches : si Vin Diesel est très présent, voici ce que nous ferons ; s’il est peu présent, voici ce que nous ferons. »

Le studio a de toute façon encore le temps de voir cela venir étant donné que 2028, ce n’est pas demain.