ARK 2 ne devrait pas sortir avant 2028, et la participation de Vin Diesel au projet est toujours floue

Avec les années qui passent, on l’aurait presque oublié. Fut un temps où ARK 2 était relativement proche de sa sortie, avec un Studio Wildcard qui visait la fin de l’année 2024. Vous l’aurez compris, cela ne s’est pas produit, et le studio est reparti dans un silence radio à propos de ce projet tout en se reconcentrant sur ARK: Survival Evolved. Alors, où est passé ce deuxième épisode ? Jeremy Stieglitz, co-fondateur de Studio Wildcard, veut bien donner un élément de réponse dans un article qui vient d’être publié sur l’Epic Games Store.

Jaquette d'ARK II
ARK II
pc
xbox series

Date de sortie : N/C

