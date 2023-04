ARK Survival Ascended : Le remaster sera finalement vendu plus cher que prévu

Elle va vite l’inflation

Face à la grogne de la communauté, on pouvait s’attendre à ce que le studio fasse un geste commercial ou qu’il confirme le fait que passer de la première version au remaster ne nous coûterait pas un bras. Mais c’est finalement l’opposé.

Aux dernières nouvelles, ce remaster était prévu pour être vendu aux alentours de 39,99 € sur PlayStation 5, et à 49,99 € sur PC et Xbox Series en bundle avec ARK II. Cela a désormais changé puisque ce ARK Survival Ascended sera vendu à 59,99 €. Et avec cette hausse de prix, ARK II n’est même plus compris dans le bundle, le studio justifiant cela par le fait de ne pas vouloir demander aux fans de payer pour un jeu qu’ils n’ont pas encore vu (on rappellera que l’on a justement pas encore vu le remaster non plus).

Au moins, tous les DLC antérieurs et à venir seront compris dans ce prix, mais forcément, ce nouveau tarif fait encore moins bien passer la pillule pour celles et ceux qui ne veulent tout simplement pas payer pour une simple mise à jour graphique.

L’équipe derrière le projet a publié un long billet sur Steam pour expliquer la nécessité de ce changement, en expliquant que le multijoueur du premier serait toujours accessible via des serveurs privés, mais pas sûr que cela suffise à la communauté.