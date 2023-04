ARK II est repoussé à fin 2024, mais un remaster du premier jeu arrive

Les fans du premier jeu ARK (et ceux de Vin Diesel) auraient sans doute préféré que tout ceci ne soit qu’un poisson d’avril peu drôle, mais le studio Wildcard a annoncé aujourd’hui que ARK II ne verrait pas le jour en 2023, comme cela était initialement prévu (après un premier report). Ce qui n’est en soi pas une surprise, étant donné que le titre n’a pas donné signe de vie depuis son annonce, et si l’on pouvait espérer que la machine médiatique s’emballe à nouveau lors de la conférence Microsoft de juin, le studio vient doucher tout espoir, avec tout de même un lot de consolation dans sa besace.

Un remaster pour nous faire patienter

Oubliez ARK II pendant un moment, car vous n’allez pas en entendre parler pendant pas mal de temps. Le studio derrière le projet a décidé de le reporter à la fin de l’année 2024, précisant prendre ses marques avec l’Unreal Engine 5 tout en voulant aboutir au meilleur résultat possible.

C’est pourquoi aucune nouvelle image ou vidéo ne sera proposée cette année pour ARK II. La prochaine fois que l’on reverra Vin Diesel aux prises avec un dino, ça ne sera pas avant 2024 (enfin, qui sait ce que Fast X peut nous réserver hein).

Cependant, pour bien faire ses armes avec le moteur d’Epic Games, Studio Wildcard compte sortir cette année ARK: Survival Ascended sur PC, PS5 et Xbox Series, un remaster du premier épisode sur Unreal Engine 5. Ce remaster inclura évidemment beaucoup de nouveautés techniques (comme les technologies Nanite et Lumen), avec de la cross-plateforme pour le multijoueur et le modding, tandis que du nouveau contenu sera disponible d’ici la fin de l’année. On sait que cette version intégrera le contenu sorti précédemment pour le premier jeu, même si des pass d’extensions sortiront en 2024.

Cela veut dire qu’il va aussi remplacer ARK: Survival Evolved, qui va voir ses serveurs être fermés en août après une ultime mise à jour en juin. Le remaster pourra être acheté seul sur PlayStation à environ 39,99 €, tandis que sur PC et Xbox Series, on retrouvera le jeu en bundle avec la précommande de ARK II pour seulement 49,99 €, avec un accès anticipé d’un mois au deuxième jeu. On ignore pour l’instant si l’upgrade vers le remaster sera gratuite ou payante.

Ce sera donc une grosse année pour la licence, mais pas pour ARK II en lui-même.