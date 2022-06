Ark II repousse sa sortie à 2023

Ark II est venu faire un très bref coucou lors du Xbox & Bethesda Games Showcase avec certes Vin Diesel mais surtout avec une mauvaise nouvelle puisque le jeu ne sortira pas cette année.

« Une mauvaise family repoussée pourra devenir une bonne family un jour » -Vin Diesel, à propos d’Ark II

On a donc droit à une petite vidéo d’une minute qui n’est pas du gameplay mais bien faite grâce au moteur du jeu qui, on le rappelle tourne sur Unreal Engine 5 comme on l’a appris il y a quelques mois.

On a donc rien de nouveau à se mettre sous la dent si ce n’est un glorieux plan du producteur du jeu Vin Diesel, ou plutôt son personnage Santiago qui chevauche un gros dino, probablement pour s’excuser de devoir repousser le jeu à l’année prochaine.

Notez qu’en dehors que quelques uns de ses grognements signature, il a laissé la parole au personnage de sa fille Meeka qui est interprétée par Auli’i Cravalho que l’on connait pour être la voix américaine de Moana.

Ark II sortira donc en 2023 sur PC et Xbox Series, en étant disponible dès son lancement dans le Game Pass.