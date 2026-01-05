ARC Raiders : Le système de matchmaking a changé pour mieux séparer les joueurs PvE et PvP

Les fous de la gâchette d’un côté, les plus coopératifs d’un autre

C’était ce que la communauté supposait depuis quelques jours, et cela a maintenant été confirmé par le PDG d’Embark Studios, Patrick Söderlund, lors d’une interview chez GamesBeat (relayée par Eurogamer).

Dorénavant, le matchmaking d’ARC Raiders tente d’identifier les personnes qui collent le plus à votre style de jeu, que ce soit du PvE ou du PvP. Autrement dit, si vous la jouez entraide et camaraderie, vous aurez moins de chance de tomber sur des personnes malintentionnées. Si, au contraire, vous aimez jouer les petits filous, d’autres personnes favorisant le PvP pourront plus facilement croiser votre chemin. Et ce bien entendu sans oublier de regrouper les personnes d’un même niveau ensemble :

« Donc, si vous préférez le PvE et que vous avez moins de conflits avec les autres joueurs, vous trouverez plus facilement des personnes comme vous. Bien sûr, ce n’est pas une science exacte. »

Vous récolterez donc ce que vous allez semer, même si vous ne serez pas non plus à l’abri des balles dans le dos lors de vos expéditions, histoire de ne pas enlever toute la tension qu’il peut y avoir lors d’une rencontre.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.