Arc Raiders : L’usage de l’IA se réduit pour le doublage car le directeur du studio estime que l’humain est meilleur

Une surprise de dingue

À l’occasion d’une longue et intéressante interview chez Games Industry, Patrick Söderlund, directeur de Embark, s’est exprimé sur Arc Raiders. Il était en grande partie question de la manière dont le développement a pu se passer. Il s’est par exemple félicité que le studio arrive à exister dans l’environnement des AAA sans forcément pouvoir compter sur le même budget, pour peu d’optimiser les outils, l’organisation du studio, ou encore la technologie à disposition.

Et qui dit technologie, dit le sujet de l’IA. Il est de notoriété publique que Embark utilise des outils dont certains se basent sur la technologie IA pour aider dans la création de contenu pour le jeu. Parmi les éléments du jeu touchés, on retrouve le doublage. Patrick Söderlund rappelle d’ailleurs comment cela fonctionne pour Arc Raiders :

Nous rémunérons nos acteurs pour tout le temps passé avec nous en studio et nous continuons d’appeler une bonne partie d’entre eux dans le cadre des mises à jour du jeu. Pour certains usages, nous les rémunérons également pour leur autorisation à utiliser leur voix par synthèse vocale pour des lignes de dialogues moins importantes pour le côté immersif de l’expérience, principalement le système de ping.

Toutefois, par rapport au lancement du jeu, le recours à la synthèse vocale s’est vu réduit, au profit de l’enregistrement direct d’acteurs et actrices. Une tendance que Söderlund détaille dans la foulée de cette déclaration, en venant à une conclusion des plus ébouriffantes :

Il y a une différence nette de qualité. Un vrai acteur professionnel est meilleur qu’une IA : c’est un fait. Nous voyons avant tout l’IA comme un outil de production. Nous pouvons tester des choses en interne. Nous pouvons tester 15 lignes de dialogues différentes avant de passer à l’enregistrement. C’est aussi un moyen de travailler, pas de remplacer les acteurs. Nous ne croyons pas forcément qu’il faille systématiquement remplacer les humains par l’IA.

Mettons de côté le fait qu’il aurait été encore mieux de voir les professionnels de doublage concernés rappelés à chaque fois, sans recours à la synthèse vocale, ce genre de sortie fait sourire jaune. Les comédiens et comédiennes enfoncent depuis des mois la porte ouverte sur la qualité moindre des voix par IA, à cause de la perte d’émotion et de personnalité.

Voir donc une réduction de leur utilisation dans ce cas précis parait une évidence. Mais écoutez, soulignons la relative et apparente machine arrière sur la question… avant d’être rapidement de nouveau déçu, que cela vienne d’Embark ou d’un autre studio.