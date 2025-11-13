ARC Raiders : la mise à jour majeure « North Line » est disponible avec une carte inédite et bien d’autres surprises
Avec un gros succès pour l’extraction shooter Arc Raiders et une grande partie des joueurs qui ont déjà fait le tour du contenu actuel, le studio Embark se doit de maintenir l’engagement avec du nouveau contenu sous peine de perdre sa bonne lancée. Heureusement, il vient de déployer sa première grande extension post-lancement intitulée « North Line ». Voici tout ce qu’il faut savoir avant de repartir à la chasse aux loots.
Une carte mystérieuse, un événement spécial et de nouveaux défis
Dans cette mise à jour « North Line », vous êtes invités à explorer Stella Montis, une ancienne installation de recherche nichée dans les montagnes, décrite comme « froide, stérile et empreinte de mystère. Mais l’accès à cette zone ne sera pas immédiat : l’événement communautaire « Breaking New Ground » débutera le jour du patch, obligeant les joueurs à contribuer collectivement à la reconstruction des tunnels menant à Stella Montis pour la débloquer.
Aux côtés de cette nouvelle carte, deux machines adverses feront leur entrée : la redoutable Matriarch, accessible dès l’événement sous certaines conditions, et l’ennemie exclusive à Stella Montis, la Shredder.
Parmi les contenus annoncés, nous avons aussi :
- De nouveaux objets d’équipement
- Des schémas d’armes rares à découvrir dans les ruines
- Une suite de quêtes thématiques dédiées à la nouvelle zone
En amont, la feuille de route dévoilée par Embark prévoit déjà l’arrivée, en décembre 2025, de l’update « Cold Snap », qui intégrera notamment un modificateur de carte avec des chutes de neige, un nouvel événement « Flickering Flames » et d’autres contenus gratuits pour tous. A noter également que la mise à jour 1.2.0 offre plusieurs ajustements techniques et correctifs : réduction de latence réseau, corrections de quêtes bloquées, amélioration de l’interaction avec les caches, etc.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. La mise à jour North Line est également disponible depuis le 13 novembre dernier. Notre test du jeu sera bientôt disponible.
Date de sortie : 30/10/2025