ARC Raiders : la mise à jour majeure « North Line » est disponible avec une carte inédite et bien d’autres surprises

Une carte mystérieuse, un événement spécial et de nouveaux défis

Dans cette mise à jour « North Line », vous êtes invités à explorer Stella Montis, une ancienne installation de recherche nichée dans les montagnes, décrite comme « froide, stérile et empreinte de mystère. Mais l’accès à cette zone ne sera pas immédiat : l’événement communautaire « Breaking New Ground » débutera le jour du patch, obligeant les joueurs à contribuer collectivement à la reconstruction des tunnels menant à Stella Montis pour la débloquer.

Aux côtés de cette nouvelle carte, deux machines adverses feront leur entrée : la redoutable Matriarch, accessible dès l’événement sous certaines conditions, et l’ennemie exclusive à Stella Montis, la Shredder.

Parmi les contenus annoncés, nous avons aussi :

De nouveaux objets d’équipement

Des schémas d’armes rares à découvrir dans les ruines

Une suite de quêtes thématiques dédiées à la nouvelle zone

En amont, la feuille de route dévoilée par Embark prévoit déjà l’arrivée, en décembre 2025, de l’update « Cold Snap », qui intégrera notamment un modificateur de carte avec des chutes de neige, un nouvel événement « Flickering Flames » et d’autres contenus gratuits pour tous. A noter également que la mise à jour 1.2.0 offre plusieurs ajustements techniques et correctifs : réduction de latence réseau, corrections de quêtes bloquées, amélioration de l’interaction avec les caches, etc.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. La mise à jour North Line est également disponible depuis le 13 novembre dernier. Notre test du jeu sera bientôt disponible.