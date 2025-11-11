ARC Raiders continue sur sa bonne lancée et dépasse les 4 millions d’exemplaires

Un nouveau record de connexions atteint

Le studio a d’abord tenu à préciser que durant le week-end dernier, ARC Raiders avait atteint son pic de connexions en simultané avec plus de 700 000 personnes connectées en même temps sur le jeu, toutes plateformes confondues. Du côté des ventes, le titre dépasse maintenant les 4 millions d’exemplaires vendus, et ce en une dizaine de jours de commercialisation.

Un très beau score pour une nouvelle licence, avec une communauté qui semble active, même si ce sont les prochains jours qui vont décider de l’avenir du jeu. Malgré le bon bouche-à-oreille, en dehors d’une polémique entourant l’utilisation de l’IA dans le jeu, ce sont bien les futures mises à jour qui seront importantes afin de savoir si l’engouement peut être conservé durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Une première feuille de route a déjà été publiée pour cette fin d’année 2025, tandis que le studio doit certainement préparer l’avenir avec d’autres contenus pour 2026.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre test du jeu sera bientôt disponible.