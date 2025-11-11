ARC Raiders continue sur sa bonne lancée et dépasse les 4 millions d’exemplaires
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
L’excellent lancement de Battlefield 6 a quelque peu été relégué au second plan lorsque ARC Raiders est sorti. L’extraction-shooter a su attirer beaucoup de monde, et surtout un public similaire à celui d’Electronic Arts, ce qui lui permet maintenant d’attirer plus de joueurs et joueuses au quotidien sur Steam que le titre d’Electronic Arts. On attendait désormais de savoir à combien d’exemplaires le jeu s’était vendu, et Embark Studios a bien voulu donner un premier chiffre.
Un nouveau record de connexions atteint
Le studio a d’abord tenu à préciser que durant le week-end dernier, ARC Raiders avait atteint son pic de connexions en simultané avec plus de 700 000 personnes connectées en même temps sur le jeu, toutes plateformes confondues. Du côté des ventes, le titre dépasse maintenant les 4 millions d’exemplaires vendus, et ce en une dizaine de jours de commercialisation.
Un très beau score pour une nouvelle licence, avec une communauté qui semble active, même si ce sont les prochains jours qui vont décider de l’avenir du jeu. Malgré le bon bouche-à-oreille, en dehors d’une polémique entourant l’utilisation de l’IA dans le jeu, ce sont bien les futures mises à jour qui seront importantes afin de savoir si l’engouement peut être conservé durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Une première feuille de route a déjà été publiée pour cette fin d’année 2025, tandis que le studio doit certainement préparer l’avenir avec d’autres contenus pour 2026.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre test du jeu sera bientôt disponible.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 30/10/2025