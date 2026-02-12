ARC Raiders continue de séduire et dépasse maintenant les 14 millions de ventes
Le succès surprise de la fin d’année 2025 continue d’attirer de nouvelles personnes chaque semaine, de quoi faire des jaloux au sein de l’industrie, surtout sur le marché des shooters. ARC Raiders a connu son meilleur mois en janvier, signe que l’engouement autour du titre ne retombe pas malgré les semaines qui passent. Nexon a fait le point sur les ventes de son titre phénomène lors de son dernier bilan, et montre une fois encore qu’ARC Raiders poursuit son chemin sans signe de fatigue.
Même The Finals repart à la hausse
En janvier, ARC Raiders dépassait déjà les 12 millions de ventes, tandis qu’il connaissait son meilleur mois côté pic de fréquentation. C’est donc sans surprise que l’on apprend que le jeu a été plébiscité ces derniers jours puisqu’il atteint désormais les 14 millions de copies vendues, selon le dernier rapport financier de Nexon, l’éditeur du titre. Ce dernier en profite pour indiquer que sur une semaine, le jeu parvient au moins à réunir six millions de personnes qui jouent activement à ARC Raiders.
Nexon s’attend à ce que cela continue au fil des mois grâce aux mises à jour en prévision, à condition qu’Embark Studio ne fasse pas une grosse boulette qui viendrait ternir la réputation du jeu. Mais qu’importe, à ce stade, le projet est déjà largement rentable. Le studio se paye même le luxe de voir les chiffres de The Finals remonter un peu, avec Nexon qui s’attend désormais à ce que les revenus générés par le titre augmentent ce trimestre par rapport à l’année passée.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 30/10/2025