ARC Raiders continue de séduire et dépasse maintenant les 14 millions de ventes

Même The Finals repart à la hausse

En janvier, ARC Raiders dépassait déjà les 12 millions de ventes, tandis qu’il connaissait son meilleur mois côté pic de fréquentation. C’est donc sans surprise que l’on apprend que le jeu a été plébiscité ces derniers jours puisqu’il atteint désormais les 14 millions de copies vendues, selon le dernier rapport financier de Nexon, l’éditeur du titre. Ce dernier en profite pour indiquer que sur une semaine, le jeu parvient au moins à réunir six millions de personnes qui jouent activement à ARC Raiders.

Nexon s’attend à ce que cela continue au fil des mois grâce aux mises à jour en prévision, à condition qu’Embark Studio ne fasse pas une grosse boulette qui viendrait ternir la réputation du jeu. Mais qu’importe, à ce stade, le projet est déjà largement rentable. Le studio se paye même le luxe de voir les chiffres de The Finals remonter un peu, avec Nexon qui s’attend désormais à ce que les revenus générés par le titre augmentent ce trimestre par rapport à l’année passée.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.